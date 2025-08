Tote und Verletzte durch russischen Beschuss in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischem Beschuss sind in den von Kiew kontrollierten Teilen der ukrainischen Gebiete Cherson und Donezk laut Behörden seit Samstag mindestens sieben Menschen getötet worden. Es habe auch mehr als 20 Verletzte in der Zivilbevölkerung gegeben, teilten die ukrainischen Verwaltungen für die Gebiete Donezk und Cherson mit. Russland hat große Teile der Regionen besetzt. Durch einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Öllager in Sotschi wurde indes ein Brand ausgelöst.

Selenskyj kündigt Austausch von 1.200 Kriegsgefangenen an

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen neuen Austausch von 1.200 Kriegsgefangenen mit Russland angekündigt. Die Arbeit an den Listen laufe gerade, teilte Selenskyj nach einem Treffen mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Rustem Umjerow bei Telegram mit. Russland hatte die Zahl von 1.200 bereits bei den direkten Verhandlungen mit der Ukraine am 23. Juli in Istanbul genannt, die konkrete Zahl hatte Kiew an dem Tag aber nicht bestätigt.

Wohnprojekt für Straftäter im Burgenland abgesagt

Zurndorf - Die geplante Unterbringung psychisch kranker Straftäter am Friedrichshof in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) wird nicht realisiert. Das sagte der Geschäftsführer des Projektbetreibers Agora, Andreas Lef, in einem Gespräch mit der Tageszeitung "Kurier". Gegen das geplante Projekt zur Reintegration von bis zu 30 Straftätern in einem derzeit leer stehenden Hotelgebäude hatte es breiten Widerstand in der Landespolitik, der Gemeinde Zurndorf und unter Anrainern gegeben.

Netanyahu bat Rotes Kreuz um Hilfe für israelische Geiseln

Jerusalem/Gaza - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) um Hilfe bei der Versorgung der im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln gebeten. Der Regierungschef habe mit dem Leiter der IKRK-Delegation in der Region, Julien Lerisson, gesprochen, teilte Netanyahus Büro am Sonntag mit. Er habe ihn darum gebeten, die Versorgung der israelischen Geiseln mit Nahrungsmitteln und sofortiger medizinischer Hilfe zu unterstützen.

Vier Tote bei neuer Gewalt in syrischer Provinz Sweida

Sweida - Nach den schweren Kämpfen zwischen Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften im Vormonat ist es in der syrischen Region Sweida erneut zu Gefechten gekommen. Dabei seien am Sonntag mindestens vier Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Auch in der Umgebung der Stadt Thaala gab es demnach Kämpfe. Zuvor sei die Gegend aus von Regierungskräften kontrollierten Gebieten heraus beschossen worden.

Abwerzger fordert ESC-Verzicht: Massives Sicherheitsproblem

Innsbruck/Österreich - Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger macht gegen die Austragung des Eurovision Song Contest in Österreich kommendes Jahr mobil, um die sich auch Innsbruck beworben hat. Österreich sollte "freiwillig auf die Durchführung verzichten", forderte Abwerzger im APA-Interview. Durch Events wie den ESC bestehe die konkrete Gefahr, dass "anti-israelische Stimmung", Antisemitismus und "linksextremistische Tendenzen" gefördert werden - die Folge sei ein "massives Sicherheitsproblem."

Mann in Waffenverbotszone Yppenplatz mit Messer verletzt

Wien - In der seit 1. August geltenden Waffenverbotszone am Yppenplatz in Wien-Ottakring ist bereits am zweiten Tag ein Mann schwer mit einem Messer verletzt worden. Zeugen riefen zunächst wegen einer Rauferei die Polizei. Die Beamten fanden dann in der Brunnengasse einen am Boden liegenden 26-Jährigen mit mehreren Schnittverletzungen an Armen und am Kopf. Der oder die unbekannten Täter sind flüchtig. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren laut Polizei noch unklar.

