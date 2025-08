Fünf Banküberfälle in Tirol: Prozess gegen zwei Männer

Innsbruck/Kufstein - Nach fünf Banküberfällen in Innsbruck und Kufstein im Zeitraum von November 2023 bis Juli 2024 müssen sich Montag und Dienstag zwei Männer im Alter von 26 und 33 Jahren am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Der 26-jährige Erstangeklagte steht als Haupttäter wegen schweren Raubes und erpresserischer Entführung vor Gericht, der 33-Jährige als Beitragstäter zum schweren Raub in zwei Fällen. Die Gesamtbeute bei den gewaltsamen Überfällen belief sich auf rund 580.000 Euro.

Prozess um Anschlag auf Moskauer Konzerthalle beginnt

Moskau - Mehr als ein Jahr nach dem verheerenden Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau mit mehr als 140 Todesopfern beginnt am Montag (10.00 Uhr MESZ) der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter und deren Komplizen. Vor einem Moskauer Militärgericht müssen sich insgesamt 19 Angeklagte verantworten, darunter die vier aus der ehemaligen Sowjetrepublik Tadschikistan stammenden mutmaßlichen Attentäter. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich wiederholt zu der Tat.

Tote und Vermisste bei Unglück mit Flüchtlingsboot vor Jemen

Dubai - Vor der Küste des Jemen sind nach Angaben der Behörden mindestens 54 Flüchtlinge ertrunken. Ein Boot mit rund 150 Menschen an Bord sei bei schlechtem Wetter gesunken. Dutzende Personen würden noch vermisst. Abdul Qadir Bajameel, ein Gesundheitsbeamter der Provinz Abyan, sagte, zehn Menschen seien bisher gerettet worden - neun Äthiopier und ein Jemenit. Nach weiteren werde gesucht.

Netanyahu bat Rotes Kreuz um Hilfe für israelische Geiseln

Jerusalem/Gaza - Israels Premier Benjamin Netanyahu hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) um Hilfe bei der Versorgung der im Gazastreifen von der islamistischen Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln gebeten. Netanyahu habe mit dem Leiter der IKRK-Delegation in der Region, Julien Lerisson, gesprochen, hieß es am Sonntag mit. Seitens der Hamas wurde eine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, sofern eine Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen gewährleistet werde.

Vier Tote bei neuer Gewalt in syrischer Provinz Sweida

Sweida - Nach den schweren Kämpfen zwischen Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften im Vormonat ist es in der syrischen Region Sweida erneut zu Gefechten gekommen. Dabei seien am Sonntag mindestens vier Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Auch in der Umgebung der Stadt Thaala gab es demnach Kämpfe. Zuvor sei die Gegend aus von Regierungskräften kontrollierten Gebieten heraus beschossen worden.

Wohnprojekt für Straftäter im Burgenland abgesagt

Zurndorf - Die geplante Unterbringung psychisch kranker Straftäter am Friedrichshof in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) wird nicht realisiert. Das sagte der Geschäftsführer des Projektbetreibers Agora, Andreas Lef, in einem Gespräch mit der Tageszeitung "Kurier". Gegen das geplante Projekt zur Reintegration von bis zu 30 Straftätern in einem derzeit leer stehenden Hotelgebäude hatte es breiten Widerstand in der Landespolitik, der Gemeinde Zurndorf und unter Anrainern gegeben.

Mann in Waffenverbotszone Yppenplatz mit Messer verletzt

Wien - In der seit 1. August geltenden Waffenverbotszone am Yppenplatz in Wien-Ottakring ist bereits am zweiten Tag ein Mann schwer mit einem Messer verletzt worden. Zeugen riefen zunächst wegen einer Rauferei die Polizei. Die Beamten fanden dann in der Brunnengasse einen am Boden liegenden 26-Jährigen mit mehreren Schnittverletzungen an Armen und am Kopf. Der oder die unbekannten Täter sind flüchtig. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren laut Polizei noch unklar.

Warnungen vor hoher Waldbrandgefahr in Spanien und Portugal

Madrid/Lissabon - In Spanien und Portugal haben die Behörden vor einer langanhaltenden Hitzewelle und hoher Waldbrandgefahr gewarnt. In Spanien werden die Temperaturen in den kommenden Tagen voraussichtlich fünf bis zehn Grad über dem saisonalen Durchschnitt liegen, so der Wetterdienst am Sonntag. Die Hitzewelle wird den Vorhersagen zufolge mindestens bis zum kommenden Sonntag andauern. In Teilen der Extremadura im Westen und Andalusiens im Süden wurden Temperaturen von 42 Grad erwartet.

