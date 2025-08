Private Hilfslieferungen in den Gazastreifen wieder erlaubt

Jerusalem/Gaza - Israel ermöglicht nach eigenen Angaben nun auch privaten Organisationen wieder die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Es sei ein Verfahren genehmigt worden, um "die Wareneinfuhr durch den Privatsektor schrittweise und kontrolliert wieder aufzunehmen", erklärte die für die zivile Verwaltung der Palästinensergebiete zuständige israelische Behörde Cogat am Dienstag.

Eigene Kommission soll nun Peršmanhof-Einsatz klären

Wien/Klagenfurt - Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz vom 27. Juli am Peršmanhof in Kärnten hat das Innenministerium jetzt wie angekündigt eine Analysekommission eingerichtet. Neben kärntner-slowenischen Vereinen und Verbänden sind auch Vertreter aus Wissenschaft, Gedenkkultur und Justiz in der Kommission. Bis Ende September 2025 soll ein Bericht vorliegen, teilte das Innenministerium am Dienstag in einer Aussendung mit.

Mann durch Stiche schwer verletzt in Wien aufgefunden

Wien - Nach dem Fund eines durch mehrere Stiche schwer verletzten Mannes in Wien-Floridsdorf am Dienstagvormittag hat die Exekutive eine Großfahndung aufgenommen. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Zahlreiche Einsatzkräfte durchsuchen derzeit den Bereich um den Fundort im Wasserpark. Das Opfer befindet sich im Spital.

Niederlande kaufen als erstes Land US-Waffen für die Ukraine

Brüssel - Nach einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den USA und der NATO kaufen die Niederlande als erstes Mitglied der Allianz US-Waffen für die Ukraine. Es gehe um militärische Ausrüstung im Umfang von 500 Millionen Euro, erklärte Verteidigungsminister Ruben Brekelmans im Onlinedienst X. "Die Niederlande übernehmen nun die Führung bei der Lieferung von Militärausrüstung aus amerikanischen Beständen."

Russland und Ukraine verstärken Attacken auf Bahnanlagen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine verstärken gegenseitige Angriffe auf strategisch wichtige Bahnlinien. Bei einem nächtlichen russischen Luftangriff auf den ukrainischen Eisenbahnknotenpunkt Losowa wurden der Bahnhof und andere Gebäude der Infrastruktur beschädigt, wie der Zivilschutz mitteilte. Ein Bahnangestellter wurde demnach getötet, zehn weitere Personen wurden verletzt, wie die Staatsanwaltschaft des Gebietes Charkiw mitteilte.

Prozessbeginn in Linz wegen versuchten zweifachen Mordes

Linz - Ein 46-Jähriger muss sich seit Dienstag in Linz wegen versuchten zweifachen Mordes vor Gericht verantworten. Am 11. Dezember 2024 soll er seiner Ex-Frau auf dem Parkplatz vor ihrem Arbeitsplatz einen Stich in die Brust versetzt haben. Bereits am 10. Juni habe der Obdachlose einen anderen angegriffen, auch dieser Vorfall wird als Mordversuch gesehen. Er bekannte sich in beiden Fällen der "absichtlich schweren Körperverletzung" schuldig und sprach von einem "Denkzettel".

Ärztekammer sieht weiterhin starken Nachbesetzungsbedarf

Wien - Die Ärztekammer sieht weiterhin einen starken Nachbesetzungsbedarf in der Ärzteschaft im öffentlichen Gesundheitssystem - vor allem längerfristig. Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart verwies am Dienstag anlässlich der Präsentation der Ärztestatistik auf die anstehenden Pensionierungen, die Demografie und die Abwanderung von ausgebildeten Medizinerinnen und Medizinern.

Letzte Chance für ein UNO-Plastikabkommen

Genf - Schon jetzt verseuchen Plastikpartikel jeden Lebensraum der Erde und selbst den Menschen. US-Forscher haben im Gehirn und in der Leber von Toten im vergangenen Jahr deutlich mehr Nano- und Mikroplastik gefunden als noch 2016. In Genf hat ein letzter Versuch zur Einigung auf ein weltweit verbindliches UNO-Plastikabkommen zur Reduzierung der Plastikverschmutzung begonnen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red