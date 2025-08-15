Trump und Putin starteten Gipfel in Alaska

Washington - US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin haben am Freitag (Abend MESZ) ihr Gipfeltreffen in Alaska begonnen. Auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Anchorage begrüßten sie einander auf einem roten Teppich lächelnd mit einem Handschlag. Hauptthema des ersten bilateralen Treffens von Trump und Putin seit sieben Jahren ist die Zukunft der Ukraine. Ein zunächst geplantes Vier-Augen-Gespräch wurde unterdessen durch ein Meeting zu sechst ersetzt.

Trump: Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe

Anchorage (Alaska) - US-Präsident Donald Trump hat mit Blick auf sein Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Freitag klargestellt, dass er seine eigenen Vorstellungen zu einer Waffenruhe in der Ukraine verfolge. "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe", erklärte Trump vor Reportern in seiner Präsidenten-Maschine auf der Anreise nach Alaska. Auf die Frage, was das Treffen zu einem Erfolg machen würde, sagt der Republikaner: "Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht."

Ukrainische Armee erobert sechs Dörfer in Donezk zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach mehreren Wochen russischer Geländegewinne in der Ostukraine hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben sechs Dörfer in der Region Donezk zurückerobert. "Der Vormarsch des Feindes" sei von ukrainischen Einheiten "in den vergangenen drei Tagen gestoppt" worden, so der ukrainische Generalstab am Freitag. Zuvor hatte Russland seine Angriffe auf die Ukraine kurz vor dem Alaska-Gipfeltreffen zwischen dem russischen Präsidenten und seinem US-Pendant Donald Trump verstärkt.

Über 250 Tote nach Unwettern in Pakistan und Indien

Peshawar - Bei Sturzfluten und Erdrutschen infolge starker Regenfälle sind in Pakistan und Indien insgesamt mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen. Im Norden Pakistans wurden innerhalb eines Tages mindestens 199 Menschen getötet, wie die dortigen Behörden am Freitag mitteilten. Der Katastrophenschutz im Nachbarland Indien meldete unterdessen 60 Tote im indischen Teil der Region Kaschmir.

Spanien kämpft gegen 16 Waldbrände und Hitzewelle

Madrid - In Spanien kämpfen Einsatzkräfte laut Innenminister Fernando Grande-Marlaska weiter gegen 16 große Waldbrände der zweithöchsten Kategorie. Zudem loderten in verschiedenen Regionen Dutzende kleinere Feuer. Der Staat werde alle erforderlichen Mittel zur Bekämpfung der Brände zur Verfügung stellen, versicherte Grande-Marlaska im staatlichen TV-Sender RTVE. Bei den Bränden kamen demnach bisher sieben Menschen ums Leben, eine Fläche der Größe Londons wurde zerstört.

UN: Seit Ende Mai 1.760 Hilfesuchende in Gaza getötet

Gaza/New York - Im Gazastreifen sind UN-Angaben zufolge seit Ende Mai mindestens 1.760 hilfesuchende Menschen getötet worden. Das UN-Menschenrechtsbüro für die palästinensischen Gebiete warf Israels Armee am Freitag vor, für "die meisten dieser Tötungen" verantwortlich zu sein. Diese meldete unterdessen, sie habe einen sieben Kilometer langen Tunnel der Hamas mit Beton versiegelt. Ziel sei es, die weit verzweigte unterirdische Infrastruktur der islamistischen Terrorgruppe zu zerstören.

Geplante Entwaffnung: Hisbollah-Chef warnt vor Bürgerkrieg

Beirut - Der Chef der Hisbollah im Libanon, Naim Qassem, hat vor einem neuen Bürgerkrieg gewarnt, sollte die Regierung an ihren Plänen zur Entwaffnung der proiranischen Schiitenmiliz festhalten. Der Regierung in Beirut warf er vor, sich zu Handlangern Israels und der USA zu machen. Libanons Regierungschef Nawaf Salam bezeichnete die Äußerungen Qassems als "verschleierte Drohung mit Bürgerkrieg", die inakzeptabel sei. Den Vorwurf der Steuerung von außen wies er zurück.

Mann in Vorarlberg von Stier attackiert und verletzt

Bürserberg - Ein 60-Jähriger ist Freitagvormittag auf der Burtschaalpe in Bürserberg in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) von einem Stier attackiert und verletzt worden. Der Mann betrat eine umzäunte Weide, nachdem ein Fußball, mit dem Kinder gespielt hatten, in den Bereich des Tieres geraten war. Kurz darauf griff der Stier den Mann an, stieß ihn zu Boden und attackierte ihn weiter mit dem Kopf. Dem 60-Jährigen gelang es schließlich, sich aus der Weide zu retten, berichtete die Polizei.

