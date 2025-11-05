Nach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen verbuchen Gewinne -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street werden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich mit Abschlägen.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn bereits leichter und befand sich auch anschließend auf rotem Terrain. Im Handelsverlauf wurden die Verluste jedoch kleiner. Letztlich ging es 0,21 Prozent runter auf 4.784,37 Punkte.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit einer schwächeren Tendenz präsentiert. An der Wall Street gaben am Dienstagabend vor allem die Technologiewerte wegen Bedenken über die mittlerweile hohen Bewertungsniveaus merklich nach und lieferten damit einen negativen Impuls. Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage der Verbund ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wagte sich am Mittwoch letztlich in die Gewinnzone vor.

Der DAX eröffnete die Sitzung noch schwächer und verzeichnete auch im weiteren Verlauf zunächst Verluste. Am Nachmittag erfolgte die Trendwende und der Sprung ins Plus. Letztlich ging es dann 0,42 Prozent auf 24.049,74 Punkte nach oben.

"Charttechnisch bahnt sich der deutsche Leitindex langsam aber sicher den Weg in eine größere Korrektur", warnte gleichwohl Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades am Morgen. Insbesondere an der US-Technologiebörse Nasdaq hatten die Sorgen der Anleger wegen der hohen Bewertungen am Dienstag für harsche Verluste gesorgt. Dass die US-Privatwirtschaft im Oktober mehr neue Stellen geschaffen hat als erwartet, hatte keinen erkennbaren Kurseinfluss.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Zuschlägen.

Der Dow Jones bewegte sich zur Eröffnung marginale 0,03 Prozent im Plus bei 47.097,31 Punkten. Im Anschluss kann er aber deutlicher steigen.

Auch der NASDAQ Composite begann die Sitzung lediglich minimale 0,04 Prozent fester bei 23.358,07 Zählern. Auch er baut seine Gewinne anschließend kräftig aus.

Positiv wirken auch besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten, welche die jüngsten Wachstumssorgen etwas lindern. Laut den ADP-Arbeitsmarktdaten wurden im Oktober 42.000 Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft geschaffen, die Erwartung hatte bei 22.000 gelegen. Zudem hat sich die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober lebhafter als im Vormonat gezeigt, blieb aber unter der Prognose der Volkswirte. Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im September ebenfalls gestiegen, wie der vom Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index zeigte.

Weiterhin belasten aber wachsende Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember und der andauernde Haushaltsstreit, der zum bisher längsten "Shutdown" der Geschichte der USA geführt hat. Wegen der Haushaltssperre bleiben Behörden geschlossen, Bundesbedienstete wurden in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Auch der Zollkonflikt zwischen den USA und China ist noch nicht endgültig beigelegt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio verlor der Nikkei 225 letztlich 2,5 Prozent auf 50.212,27 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite daneben schließlich 0,23 Prozent höher bei 3.969,25 Einheiten.

In Hongkong sank der Hang Seng schlussendlich um 0,07 Prozent auf 25.935,41 Punkte.

An den Börsen in Südostasien ging es am Mittwoch den zweiten Tag in Folge deutlich nach unten. Allerdings konnten sich Nikkei wie auch Kospi von ihrem Tagestief im Verlauf erholen. Der Abverkauf an der Wall Street gab dabei die Richtung vor. Momentan haben Anleger rund um den Globus die Informationen zu verdauen, welche Milliarden-Beträge die Big-Tech-Unternehmen im kommenden Jahr für Künstliche Intelligenz (KI) ausgeben wollen. "Es ist eine sehr grosse Wette und ich glaube, der Markt fängt an, sie auch als eine solche zu behandeln", sagte Jason Pride, Chief of Investment Strategy and Research bei Glenmede. "Solange die Anleger nicht bestätigen können, dass das Ausmass der Ausgaben durch zukünftige Einnahmen gerechtfertigt ist, werden wir bei diesen Aktien wahrscheinlich eine hohe Volatilität erleben." Unter Druck standen vor allem die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea.

