Selenskyj reist mit Europäern zu Trump

Washington - Nach dem russisch-amerikanischen Gipfel in Alaska will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in Washington mit US-Präsident Donald Trump über weitere Schritte auf dem Weg zur Beendigung des Ukraine-Krieges sprechen. Er wird begleitet von europäischen Verbündeten, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

Fronten in der Ukraine weiter aktiv

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Schatten der Aktivitäten an den diplomatischen und politischen Fronten haben russische und ukrainische Truppen ihre Kämpfe im Osten der Ukraine fortgesetzt. Insgesamt seien im Tagesverlauf 65 bewaffnete Zusammenstöße registriert worden, teilte der ukrainische Generalstab am späten Sonntagnachmittag mit. Die Frontberichte konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Kärntner Ärzte beginnen Warnstreik in Tarifstreit

Klagenfurt - Im Tarifstreit mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) treten Kärntner Ärztinnen und Ärzte am Montag in einen Warnstreik. Der Ordinationsbetrieb wird an diesem Tag erst um 10.00 Uhr aufgenommen. Die Ärztekammer rechnet damit, dass sich rund drei Viertel der Ärzte dem Streik anschließen werden. Fruchtet der Protest nichts, so können weitere Maßnahmen - auch mehrtägige Ordinationsschließungen - folgen.

Falscher Alarm um österreichisches Paar in Lignano

Lignano - Der Alarm um ein angeblich im Meer der friaulischen Badeortschaft Lignano Sabbiadoro vermisstes österreichisches Paar hat sich am Sonntag nach zweistündiger Suchaktion als unbegründet herausgestellt. Die beiden jungen Menschen wurden wohlbehalten in ihrer Unterkunft aufgefunden, wo sie sich ausruhten.

Israels Generalstabschef: Einsatz in Stadt Gaza beginnt bald

Tel Aviv - Die Ausweitung des Gaza-Kriegs und der Einsatz gegen die islamistische Hamas in der Stadt Gaza sollen laut Israels Generalstabschef Ejal Zamir bald beginnen. Bei einem Besuch von Truppen im Gazastreifen sagte der Militärchef am Sonntag nach Angaben der Armee, man wolle die Schläge gegen die Hamas verstärken. Unterdessen demonstrierten am Wochenende Tausende Israelis für ein Ende des Kriegs und bekundeten auch mit Streiks ihre Solidarität mit den Hamas-Geiseln.

18-Jähriger in Kärntner Asylunterkunft mit Messer verletzt

Wolfsberg - Ein 20-jähriger Syrer soll Sonntagmittag einen 18-jährigen Landsmann in einer Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Wolfsberg mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Täter flüchtete, konnte aber nach einer groß angelegten Fahndung festgenommen werden. Der 18-Jährige wurde mit einer Stichwunde im Bauch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Waldbrände in Spanien: S�nchez unterbricht Urlaub

Madrid - Wegen der schweren Wald- und Vegetationsbrände im Nordwesten Spaniens hat Ministerpräsident Pedro S�nchez seinen Sommerurlaub unterbrochen. Der sozialistische Politiker besuchte am Nachmittag die besonders betroffenen Provinzen Ourense und Le�n und sicherte umfassende Unterstützung zu. Man werde alle Einsatzkräfte des Zentralstaates den Regionen zur Verfügung stellen, so S�nchez im Koordinationszentrum für den Feuerwehreinsatz in Ourense. "Es liegen schwierige Tage vor uns."

