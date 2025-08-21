Israel will Gaza-Stadt erobern

Jerusalem - Ungeachtet internationaler Kritik hat die israelische Armee nach eigenen Angaben die "nächste Phase des Kriegs" im Gazastreifen begonnen. Die Truppen hielten jetzt die Außenbezirke der Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens, sagte Armeesprecher Effie Defrin und sprach von "vorbereitenden Maßnahmen" zur geplanten Einnahme der ganzen Stadt. Premier Benjamin Netanyahu will Verhandlungen über die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges aufnehmen.

Internationale Kritik an Israels Bauplänen im Westjordanland

Jerusalem - Nach Genehmigung eines groß angelegten Bauprojekts für tausende Wohnungen im besetzten Westjordanland durch Israels Regierung wird die internationale Kritik - auch aus Österreich - immer lauter. Die Palästinensische Autonomiebehörde erklärte Mittwoch, der Plan zum Bau von 3.400 Wohneinheiten östlich von Jerusalem sehe vor, das Palästinensergebiet in zwei Teile zu spalten. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres rief Israel auf, jegliche Siedlungsaktivitäten zu stoppen.

Prozess gegen Ochsenknecht in TIrol wegen schweren Betrugs

Innsbruck - Der deutsche Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht muss sich am Freitag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs verantworten. Der 33-Jährige soll eine - nach einer mehrtägigen Geburtstagsfeier - bei einem Tiroler Hotel offene Rechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Dem mit dem Kinderfilm "Die Wilden Kerle" bekannt gewordenen Deutschen drohen bis zu drei Jahre Haft. Ochsenknecht zeigte sich zuletzt geständig.

NEOS wollen Pensionserhöhung leicht unter der Inflation

Wien - NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser spricht sich dafür aus, die Pensionen 2026 leicht unter der Inflation zu erhöhen. Der auf der Inflation basierende Anpassungsfaktor liegt voraussichtlich bei 2,7 Prozent, die Politik kann auch höhere oder geringere Zuwendungen beschließen. Eine Erhöhung um 2,2 statt 2,7 Prozentpunkte könne 2026 fast 400 Millionen Euro an Einsparungen bringen, sagte Gasser am Donnerstag in der ORF-Sendung "Vorarlberg heute". Auch ist er für eine Staffelung.

EU und USA einigen sich auf Erklärung zum Handelsdeal

Washington/Brüssel - Die EU und die USA haben sich auf eine schriftliche Erklärung zu Vereinbarungen zur Beilegung ihres Handelskonflikts verständigt. So sollen die US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt werden. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic kündigte in Brüssel an, dass die EU die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllen werde. "Ich denke, das sind willkommene Nachrichten für die Autoindustrie", sagte er.

Selenskyj deutet mehr Gegenangriffe an

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine muss sich nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj aus der ständigen Verteidigung gegen russische Angriffe lösen und selbst zum Angriff übergehen. "Dieser Krieg muss beendet werden, wir müssen Druck auf Russland ausüben", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Kremlchef Wladimir Putin verstehe "nichts außer Macht und Druck". Die ukrainische Armee werde Land und Volk weiter schützen, betonte Selenskyj weiter.

Staatsanwaltschaft prüft Vorarlberger Führerscheincausa

Bregenz - Die seit Jahren hohe Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen in Vorarlberg sorgt für Aktivität bei der Justiz und der Landesregierung. Während die Staatsanwaltschaft Innsbruck einen Anfangsverdacht prüft, hat die Landesregierung am Donnerstagnachmittag Maßnahmen zur Verbesserung der Situation bei praktischen Führerscheinprüfungen beschlossen. Im Raum steht, dass Prüfer mit nicht bestandenen Fahrprüfungen ein Geschäftsmodell etabliert haben könnten.

Polizist nach Tankstellen-Überfall in Deutschland getötet

Völklingen - Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter dem Beamten bei einem Gerangel die Dienstwaffe entrissen und geschossen.

