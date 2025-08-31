Informationsfreiheit tritt in Kraft

Wien - Mit Montag ist das Amtsgeheimnis Geschichte. Mehr als eineinhalb Jahre nach seinem Beschluss tritt das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft, das Bürgerinnen und Bürgern ein Grundrecht auf Zugang zu Informationen der Verwaltung einräumt. Informationen von allgemeinem Interesse müssen durch staatliche Organe nun proaktiv veröffentlicht werden, per Anfrage können aber auch weitere Daten eingeholt werden. Einige Geheimhaltungsgründe gibt es aber weiterhin.

Bisher mindestens 33 Tote bei Überschwemmungen in Pakistan

Islamabad - Mehr als zwei Millionen Menschen sind in der Provinz Punjab in Zentralpakistan von sintflutartigen Überschwemmungen betroffen. Die Behörden sprachen am Sonntag von einer der schlimmsten Hochwasserkatastrophen in der jüngeren Geschichte Pakistans, die in der vergangenen Woche in Punjab alleine mindestens 33 Todesopfer gefordert hat. Insgesamt sind seit Beginn der Regenzeit Ende Juni mehr als 840 Menschen landesweit gestorben, so die Behörden.

US-Regierung setzt Zoll-Verhandlungen nach Urteil fort

Washington - Die US-Regierung setzt ihre Handelsgespräche trotz des Urteils eines US-Berufungsgericht in Washington gegen die meisten Zölle von Präsident Donald Trump fort. "Unsere Handelspartner arbeiten bei den Verhandlungen weiterhin sehr eng mit uns zusammen", sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Sonntag. "Die Leute treiben ihre Geschäfte voran, ungeachtet dessen, was dieses Gericht sagen mag", sagte Greer dem Sender Fox News.

Prozess um außergewöhnlichen Missbrauchsfall in Korneuburg

Korneuburg - Am Montag wird am Landesgericht Korneuburg gegen einen 42-Jährigen verhandelt, der im Jahr 2014 seine Lebensgefährtin in einer Ortschaft im Bezirk Bruck an der Leitha heimlich mit Schlafmitteln betäubt und dann vergewaltigt haben soll. Von den Missbrauchshandlungen berichtete er laut Anklage eingehend einem Deutschen in Wort und Bild, der in Niedersachsen über 15 Jahre hinweg seine Ehefrau immer wieder sediert und vergewaltigt hatte. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Schuljahr startet in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wien - Für über eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch 41.000 Taferlklassler, die erstmals in einem Klassenzimmer Platz nehmen. Noch eine Woche Ferien haben dagegen die 660.000 Kinder und Jugendlichen in den anderen sechs Bundesländern.

Spitzentreffen zu Ukraine am Donnerstag in Paris

Brüssel/Washington - Auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron kommen am Donnerstag in Paris europäische Spitzenpolitiker zu Gesprächen über die Ukraine zusammen. Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf drei Diplomaten. Zu den Teilnehmern gehören Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Unterdessen soll die EU an konkreten Plänen für die Entsendung multinationaler Truppen in die Ukraine arbeiten.

Elf UNO-Mitarbeiter von Houthi im Jemen festgenommen

Sanaa - Die Houthi-Miliz im Jemen hat nach UNO-Angaben mindestens elf Mitarbeiter der Vereinten Nationen festgenommen. "Ich verurteile die neue Welle willkürlicher Festnahmen von UNO-Mitarbeitern heute in Sanaa und Hodeida auf das Schärfste", erklärte am Sonntag der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg. Die Houthis seien gewaltsam in Gebäude der UNO eingedrungen und hätten UNO-Eigentum beschlagnahmt.

Hamas-Sprecher Abu Obaida getötet

Gaza/Tel Aviv - Der Sprecher des bewaffneten Arms der radikal-islamischen Hamas, Abu Obaida, ist nach israelischen Angaben im Gazastreifen getötet worden. Dies teilte Verteidigungsminister Israel Katz mit. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuvor erklärt, Obaida sei am Freitag bei einem gemeinsamen Einsatz des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet gezielt angegriffen worden. Von der Hamas gab es noch keine Reaktion. Am Sonntag drohte Israel auch Hamas-Anführern im Ausland.

