Statistik-Austria: Preisdatenbank bis 2026 "ambitioniert"

Wien - Der Plan der Regierung, ab dem kommenden Jahr eine Datenbank zur Preisbeobachtung entlang der Lieferkette von Lebensmitteln einzurichten, ist aus Sicht der zuständigen Statistik Austria "sehr ambitioniert". "Wir haben die Daten nicht", erklärt die neue fachstatistische Generaldirektorin Manuela Lenk im APA-Gespräch. Man sei offen für neue Aufgaben, aber von der Regierung bisher noch nicht direkt kontaktiert worden und werde sich genau ansehen, wie das umsetzbar sei, so Lenk.

Selenskyj kontert Putin: "Er kann nach Kiew kommen"

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau als Ort für ein mögliches Treffen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin erneut abgelehnt. "Er kann nach Kiew kommen", sagte Selenskyj in einem Interview mit dem US-Sender ABC News mit Blick auf die Position Putins, der ein solches Treffen nur in seiner Hauptstadt akzeptieren will. Er selbst könne nicht nach Moskau reisen, wenn sein Land jeden Tag angegriffen werde, so Selenskyj.

Neun Verletzte bei Großbrand in Vorarlberg

Bregenz - Beim Brand einer Mitarbeiterunterkunft in Hirschegg (Kleinwalsertal) sind am Freitag neun Personen verletzt worden, eine davon schwer. Innert kürzester Zeit stand das gesamte Gebäude in Flammen, woraufhin das verrauchte Stiegenhaus nicht mehr benützbar war. Die Bewohner flüchteten auf Balkone. Von dort wurden sie von der Feuerwehr mit Steckleitern und zwei Drehleiterfahrzeugen in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten dauerten Stunden, informierte die Polizei am Samstag.

"Emil" seit zweieinhalb Wochen "Wahl-Niederösterreicher"

St. Pölten - Seit rund zweieinhalb Wochen ist Elch "Emil" als "Wahl-Niederösterreicher" im Bundesland unterwegs. Auch den Weg in die Landeshauptstadt scheint er entdeckt zu haben, in den vergangenen Tagen pirschte sich der Geweihträger an St. Pölten heran. Auf der Facebook-Fanseite "Emil der Elch" wird das Tier weiterhin virtuell begleitet, verzeichnet wurden am Samstag fast 9.700 Gruppenmitglieder.

Surfer stirbt nach mutmaßlicher Hai-Attacke in Sydney

Sydney - Bei einer mutmaßlichen Hai-Attacke vor der Küste von Sydney ist ein Surfer tödlich verletzt worden. Der Mann wurde am Long Reef Beach in Dee Why allem Anschein nach "von einem großen Hai" gebissen und danach an Land gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach dem Vorfall am Samstagvormittag (Ortszeit) wurden alle Strände von Manly bis Narrabeen im Norden vorläufig gesperrt.

Urabstimmung entscheidet über Pilotenstreik bei Lufthansa

Frankfurt am Main/Frankfurt - Im Tarifstreit mit dem AUA-Mutterkonzern Lufthansa hat der Vorstand der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) die Einleitung einer Urabstimmung über einen Streik beschossen. Die Urabstimmung beginne am 12. September und laufe voraussichtlich bis Ende des Monats, teilte die Gewerkschaft am Freitagabend auf ihrer Webseite mit. Bis zum Abschluss der Urabstimmung sind keine Arbeitskampfmaßnahmen vorgesehen.

Großfahndung nach Polizistenmörder in Australien

Sydney - Seit Tagen fahndet die Polizei in Australien mit einem Großaufgebot nach einem schwer bewaffneten Gewalttäter, der zwei Beamte erschossen hat. Nun setzte sie eine Belohnung in Höhe von bis zu einer Million Australische Dollar (rund 560.000 Euro) aus für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen. Die Polizei rechnet den 56-jährigen mutmaßlichen Täter den selbst ernannten Sovereign Citizens zu, einer ideologischen Strömung, die mit den deutschen "Reichsbürgern" vergleichbar ist.

