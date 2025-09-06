Katzian will plus 2,7 Prozent für "Gros der Pensionisten"

Wien - ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian wünscht sich eine Erhöhung der Pensionen um den Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent für das "Gros der Pensionisten". Was er unter diesem Gros verstehe, wollte er im Ö1-"Journal zu Gast" am Samstag aber "ganz sicher nicht sagen". Er habe dies bei den zuständigen Stellen deponiert. Eine je nach Pensionshöhe gestaffelte Anpassung habe es in den vergangenen Jahren immer gegeben - das schließe er auch heuer angesichts der budgetären Lage nicht aus.

Statistik Austria: Preisdatenbank bis 2026 "ambitioniert"

Wien - Der Plan der Regierung, ab dem kommenden Jahr eine Datenbank zur Preisbeobachtung entlang der Lieferkette von Lebensmitteln einzurichten, ist aus Sicht der zuständigen Statistik Austria "sehr ambitioniert". "Wir haben die Daten nicht", erklärt die neue fachstatistische Generaldirektorin Manuela Lenk im APA-Gespräch. Man sei offen für neue Aufgaben, aber von der Regierung bisher noch nicht direkt kontaktiert worden und werde sich genau ansehen, wie das umsetzbar sei, so Lenk.

Mann und Frau ließen Baby in Wien-Favoriten zurück

Wien - Eine Frau und ein Mann haben am Donnerstagabend in Wien-Favoriten ein Baby in einem Kinderwagen bei einem Teich am Wienerberggelände stehen gelassen, nachdem sie von Passanten auf ihr seltsames Verhalten angesprochen worden waren. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurde zunächst die Frau gegen 19.00 Uhr beobachtet, wie sie mit dem Baby sehr unsanft umging, mehrfach mit dem kleinen Buben am Arm ins Wasser ging und beim Rausgehen sogar einmal stürzte.

Selenskyj kontert Putin: "Er kann nach Kiew kommen"

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau als Ort für ein mögliches Treffen mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin erneut abgelehnt. "Er kann nach Kiew kommen", sagte Selenskyj in einem Interview mit dem US-Sender ABC News mit Blick auf die Position Putins, der ein solches Treffen nur in seiner Hauptstadt akzeptieren will. Er selbst könne nicht nach Moskau reisen, wenn sein Land jeden Tag angegriffen werde, so Selenskyj.

Arbeiter aus Südkorea in USA festgenommen: Seoul will helfen

Seoul/Washington - Nach der Festnahme Hunderter südkoreanischer Arbeiter bei einer Razzia gegen illegale Migranten in einer im Bau befindlichen Autobatteriefabrik von Hyundai in den USA hat die Regierung in Seoul ihren Landsleuten Unterstützung versichert. Präsident Lee Jae-myung ordnete am Samstag dazu umfassende Maßnahmen an, ohne diese konkret zu benennen. Außenminister Cho Hyun sagte bei einer Dringlichkeitssitzung des Kabinetts, die Regierung habe einen Krisenstab eingerichtet.

Porsche will trotz Trump-Zöllen nicht in den USA produzieren

Stuttgart/Washington - Einer Autoproduktion in den USA hat der deutsche Sportwagenbauer Porsche vorerst eine Absage erteilt. Trotz der durch die US-Zölle gestiegenen Exportkosten sei das Unternehmen mit der aktuellen Herkunft der Fahrzeuge sehr zufrieden, sagte Nordamerika-Chef Timo Resch dem "Handelsblatt". "Deswegen gibt es keine unmittelbaren oder konkreten Pläne, in eine lokale Produktion einzusteigen."

"Emil" seit zweieinhalb Wochen "Wahl-Niederösterreicher"

St. Pölten - Seit rund zweieinhalb Wochen ist Elch "Emil" als "Wahl-Niederösterreicher" im Bundesland unterwegs. Auch den Weg in die Landeshauptstadt scheint er entdeckt zu haben, in den vergangenen Tagen pirschte sich der Geweihträger an St. Pölten heran. Auf der Facebook-Fanseite "Emil der Elch" wird das Tier weiterhin virtuell begleitet, verzeichnet wurden am Samstag fast 9.700 Gruppenmitglieder.

Surfer stirbt nach mutmaßlicher Hai-Attacke in Sydney

Sydney - Bei einer mutmaßlichen Hai-Attacke vor der Küste von Sydney ist ein Surfer tödlich verletzt worden. Der Mann wurde am Long Reef Beach in Dee Why allem Anschein nach "von einem großen Hai" gebissen und danach an Land gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach dem Vorfall am Samstagvormittag (Ortszeit) wurden alle Strände von Manly bis Narrabeen im Norden vorläufig gesperrt.

red