Jim Jarmusch gewann Goldenen Löwen in Venedig

Venedig - Der US-Regisseur Jim Jarmusch ist für "Father Mother Sister Brother" mit dem Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig ausgezeichnet worden. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der Film über dysfunktionale Familien setzt sich in drei Episoden mit den komplexen Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern auseinander. Unter anderen spielen Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling und Vicky Krieps mit.

Erster Bericht: Kabel löste sich von Todesbahn in Lissabon

Lissabon - Das schwere Standseilbahnunglück in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon mit 16 Toten ist nach ersten Erkenntnissen einer Untersuchungskommission durch einen Schaden an der Verbindung des Seils mit dem Unglückswagen verursacht worden. Das Seil habe sich von dem gelben Wagen gelöst, hieß es am Samstag vom Amt für die Verhütung und Untersuchung von Flug- und Eisenbahnunfällen (GPIAAF) in Lissabon. Warum die Bremsen das Gefährt nicht stoppten, blieb zunächst unklar.

Mögliche Militärpläne in Chicago: Trump zündelt erneut

Washington/Chicago - US-Präsident Donald Trump zündelt erneut rund um einen möglichen Einsatz des Militärs in Chicago gegen den Willen von Stadt und Bundesstaat. Er verbreitete am Samstag auf Truth Social eine mit Künstlicher Intelligenz erstellte Grafik mit Bezug zu Chicago, deren Aufmachung und Wortwahl an den Kriegsfilmklassiker "Apocalypse Now" erinnern. Chicago sei dabei herauszufinden, warum das Verteidigungsministerium von Trump in "Kriegsministerium" umbenannt wurde, hieß es darin.

Mindestens 55 Tote bei Jihadisten-Angriff in Nigeria

Maiduguri/Abuja - Jihadisten haben bei einem Angriff im Nordosten Nigerias nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens 55 Menschen getötet. Wie Einwohner am Samstag der Nachrichtenagentur AFP sagten, drangen die Angreifer am Freitagabend mit Motorrädern in die Stadt Darul Jama, die an der Grenze zu Kamerun liegt und in der sich ein Militärstützpunkt befindet. Viele Menschen waren erst kürzlich in die Stadt zurückgekehrt, nachdem die Behörden ein Lager für Vertriebene geschlossen hatten.

88 Postdienstleister schränken Lieferungen in die USA ein

Genf - Wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten neuen Zölle ist der Brief- und Paketversand in die USA nach UN-Angaben um mehr als 80 Prozent eingebrochen. 88 Postdienstleister aus aller Welt hätten den Versand in die USA seit dem Wegfall einer Ausnahmeregelung für kleine Pakete Ende August ganz oder teilweise eingestellt, teilte der Weltpostverein (WPV) am Samstag mit. Die UN-Sonderorganisation arbeitet nach eigenen Angaben an einer technischen Lösung für das Problem.

Elch "Emil" legte laut ÖBB Westbahnstrecke lahm

St. Pölten - Seit rund zweieinhalb Wochen ist Elch "Emil" als "Wahl-Niederösterreicher" im Bundesland unterwegs. Am Samstagabend legt er offenbar auch den Verkehr auf der Westbahnstrecke lahm. "Wegen Tieren im Gleisbereich (Emil) sind in St.Pölten Hbf bis voraussichtlich 21:30 Uhr keine Fahrten möglich", hieß es auf der ÖBB-Homepage. "Die Züge warten die Sperre vorerst ab."

Regierungspläne gegen Inflation für ÖGB-Chef zu wenig

Wien - Die Pläne, die die Regierung bei ihrer jüngsten Klausur zur Eindämmung der Inflation geschmiedet hat, sind für den ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian nicht ausreichend. Die geplante Abschaffung des Österreich-Aufschlags allein "reicht natürlich nicht, ich finde es aber gut, dass man das angeht", sagte Katzian am Samstag im "Ö1-Journal-zu Gast". Auch die angekündigte Preisdatenbank für Lebensmittelpreise sei nicht genug.

Vier Taucher im Salzkammergut verletzt

Roitham am Traunfall - Vier Taucher - darunter ein 13-Jähriger - sind am Samstag in Roitham am Traunfall (Bezirk Gmunden) verletzt worden. Die Männer aus Tschechien waren zum Schnorcheln in die Traun gestiegen. Durch die starke Strömung riss es das Quartett stromabwärts und sie wurden über das dortige Kraftwerk gespült. Ein 46-Jähriger stieß sich dabei den Kopf und trieb einige Minuten bewusstlos unter Wasser. Er kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in das Vöcklabrucker Spital.

