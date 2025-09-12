Inflationsabgeltung bei Pensionen nicht für alle

Wien - Nur Pensionen bis 2.500 Euro wird die Inflation voll abgegolten. Das haben die Koalitionsverhandler am Freitag in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Bei Bezügen darüber gibt es einen Fixbetrag von 67,50 Euro pro Monat. Im Schnitt wird die Anpassung so 2,25 Prozent betragen. Die Seniorenvertreter haben diesen Koalitionskompromiss schon im Vorfeld abgelehnt. Sie wollten eine Inflationsabgeltung für alle Ruhensbezüge.

Militärmanöver Russland-Belarus an NATO-Ostflanke begonnen

Minsk/Brüssel - Russland und Belarus haben eine gemeinsame großangelegte Militärübung begonnen. Das Manöver mit dem Namen "Sapad 2025" ("Westen 2025") finde in beiden Ländern sowie in der Ost- und Barentssee statt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die seit längerem geplante Übung findet zu einem äußerst angespannten Zeitpunkt statt, zwei Tage nach dem Abschuss mutmaßlicher russischer Drohnen über dem NATO-Land Polen.

Bub in Maria Alm von 300-Kilo-Weidegittern erdrückt

Maria Alm - Ein zwölfjähriger Bub ist am Donnerstag auf einem Bauernhof in Maria Alm (Pinzgau) von Weidegittern erdrückt worden. Die Gitter fielen um. Die Last von insgesamt rund 300 Kilogramm fiel auf den Buben. Dieser verstarb an Ort und Stelle, teilte die Polizei mit. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls alleine im Stall. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls wurden eingeleitet und gerichtliche Obduktion angeordnet.

Mann auf Flucht von Polizist angeschossen

Rohrbach - Ein 61-Jähriger ist Donnerstagabend im Bezirk Rohrbach auf der Flucht von einem Polizisten angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann, der legal eine Faustfeuerwaffe besitzt, war nach einer Großfahndung im Grenzbereich zu Tschechien auf einer Wiese gestoppt worden. Laut der Polizei stieg er aus dem Auto und zielte unmittelbar auf einen Beamten, worauf ein Polizist auf ihn schoss.

Nationalbank sagt für heuer 0,3 Prozent Wachstum voraus

Wien - Die österreichische Wirtschaft kommt weiterhin nicht wirklich vom Fleck. Für heuer erwartet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) einen minimalen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent, nachdem sie im Juni ein Wachstum von 0,2 Prozent vorhergesagt hatte. 2026 soll es dann mit einem Plus von 0,8 Prozent einen leichten Aufschwung geben, der aber etwas geringer als zuletzt prognostiziert (+0,9 Prozent) ausfallen dürfte. Die Inflation bleibt hartnäckig hoch.

18-Jähriger fährt nach Streit Kind mit Auto tot

Stuttgart - Nach einem Streit auf einem Parkplatz in Niedernhall im deutschen Bundesland Baden-Württemberg soll ein 18-Jähriger einen zwölf Jahre alten Buben mit dem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt haben. Der Heranwachsende sei nach der Tat am Donnerstagabend festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Beisein seines zwei Jahre jüngeren Freundes sei der 18-Jährige auf dem Parkplatz mit dem Zwölfjährigen und seinem 13 Jahre alten Begleiter in Streit geraten.

RH will Förderungen für Parteiakademien strenger regeln

Wien - Die Parteiakademien haben von 2018 bis 2022 pro Jahr 10,50 Mio. Euro an Förderungen vom Bund bekommen. Verbraucht haben sie die Mittel nur zum Teil: 2018 blieben 2,27 Mio Euro übrig, 2022 waren es mit 4,11 Mio Euro noch einmal mehr. Trotzdem wurde die Förderung 2024 auf 12 Mio. Euro erhöht, kritisierte der Rechnungshof (RH) am Freitag in einem neuen Bericht. Er empfiehlt, dass die Bildungseinrichtungen der Parteien künftig nicht verbrauchte Förderungen zurückzahlen sollen.

