Zinspolitik im Fokus: ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün

Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag schwächer.

So eröffnete der ATX wenig bewegt und fällt anschließend in rotes Terrain.

Zu heimischen Unternehmen blieb die Nachrichtenlage zum Wochenausklang ruhig. Von Konjunkturseite stehen mit dem Michigan Sentiment am Nachmittag Stimmungsdaten der US-Konsumenten auf dem Programm.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,34 Prozent höher bei 4.645,10 Punkten geschlossen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Berichtstag wie erwartet den für Sparer und Banken relevanten Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent belassen und lieferte damit kaum sichtbare Impulse in den Handel. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einem ausgewogeneren Wachstumsausblick. Ökonomen erwarten zunächst auch keine weiteren Leitzinssenkungen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX 0,27 Prozent stärker bei 23.767,34 Punkten, im weiteren Verlauf dreht er aber ins Minus.

Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Am Morgen hatten neue Rekorde an den US-Börsen für etwas Unterstützung gesorgt. Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hatte sowohl den Dow Jones Industrial als auch den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen NASDAQ 100 am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Jedenfalls gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten am Donnerstag neue Rekorde erklimmen.

Der Dow Jones notierte zur Startglocke etwas fester und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Bei 46.137,20 Punkten errichte er ein neues Rekordhoch, bevor er 1,36 Prozent höher bei 46.108,00 Punkten aus dem Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg ebenfalls höher in den Handel ein und verzeichnete im Verlauf weitere Gewinne. Bei 22.059,71 Zählern setzte er eine neue Bestmarke. Letztlich legte er 0,72 Prozent auf 22.043,07 Punkte zu.

Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hat die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Neben dem Leitindex Dow Jones Industrial und dem NASDAQ Composite erreichten auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 Höchststände.

Erneut geschürt wurden die Zinshoffnungen von aktuellen Konjunkturdaten. So erfüllten die Verbraucherpreise zwar die Erwartungen, doch von den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen gab es negative Signale. Dies heizte einmal mehr die Debatte an, in welchem Ausmaß die Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auch im Oktober und im Dezember dürften die Leitzinsen weiter sinken, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien wiesen am Freitag mehrheitlich grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,89 Prozent bei 44.768,12 Punkte.

Der Nikkei-225-Index setzte damit seine Rekordjagd nach dem Rücktritt von Premierminister Ishiba fort. Analyst Dilin Wu von Pepperstone sagte, die Spitzenkandidatin für dessen Nachfolge, Takaichi, befürworte stärkere fiskalische Anreize, eine stärkere Landesverteidigung und eine Haltung gegen voreilige Zinserhöhungen. Sollte sie gewinnen, dürften Rüstungs-, Energie- und Exportunternehmen profitieren. Aber auch wenn sich der Rivale Koizumi durchsetzen sollte, sähen die Märkte kaum Abwärtspotenzial, so Wu weiter.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite hingegen bis Handelsschluss um 0,12 Prozent auf 3.870,60 Indexpunkte.

In Hongkong legte der Hang Seng um 1,16 Prozent auf 26.388,16 Punkte zu.

Auf breiter Front ist es am Freitag an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien nach oben gegangen. Sie schlossen sich damit der positiven Vorgabe der Wall Street an, wo die Indizes erneut Allzeithochs erreicht hatten. Die US-Verbraucherpreise für August waren weitestgehend wie erwartet ausgefallen, weshalb sie nichts an der allseits herrschenden Erwartung änderten, dass die US-Notenbank am kommenden Mittwoch die Zinsen senken dürfte. Außerdem fielen zugleich die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten ungünstig aus. Das befeuert die Zinssenkungsspekulation, weil die US-Notenbank zuletzt ohnehin den Fokus stärker auf den Arbeitsmarkt als auf Preisdaten richtet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX