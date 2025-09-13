Benko soll Architekten noch Geld für Luxuswohnung schulden

Wien - Im Gefolge der Signa-Milliardenpleiten werden immer wieder auch Details aus dem Leben des nunmehr als Unternehmer insolventen und sich in U-Haft befindlichen Firmengründers Rene Benko bekannt. So soll Benko dem Berliner Architekturbüro OOW noch rund eine Million Euro für Einrichtungen schulden, geht aus einem Bericht der deutschen Zeitung "Bild" hervor. Dabei geht es auch um den luxuriösen Innenausbau einer 1.000-Quadratmeter-Dachwohnung im "Upper West" in der Berliner City.

25 Verletzte bei Gasexplosion in Caf� in Madrid

Madrid - Bei einer Explosion in einem Caf� in der spanischen Hauptstadt Madrid sind am Samstag nach spanischen Medienangaben 25 Personen verletzt worden, fünf davon schwer. Die Detonation habe sich am Nachmittag im südöstlichen Viertel Vallecas ereignet. Ursache sei vermutlich die Entzündung ausströmenden Gases gewesen, gab die Feuerwehr bekannt.

Polen schickt Abfangjäger in die Luft

Warschau - In Polen sind wegen der Gefahr eines russischen Drohnenangriffs auf benachbarte Regionen der Ukraine am Samstag Kampfjets in die Luft gestiegen. Wie das Führungskommando der polnischen Armee in Warschau mitteilte, seien zudem die bodengestützten Luftabwehrsysteme am Nachmittag in höchste Bereitschaft versetzt worden.

Österreich gewinnt erste Tram-WM in Wien

Wien - Die Wiener Linien haben am Samstag für Österreich bei der ersten Weltmeisterschaft im Straßenbahnfahren den ersten Platz eingefahren. Tramfahrer aus 25 Städten konkurrierten beim Wiener Rathausplatz in acht Disziplinen - allerdings wurde nicht klassisch um die Wette gefahren. Vielmehr stellten die Teams in Gameshow-artigen Herausforderungen wie Tram-Bowling und -Curling ihr Geschick am Steuer unter Beweis.

Mehr als 250.000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen

Gaza/Jerusalem - Nach der Ausweitung der israelischen Offensive in der Stadt Gaza sind laut Armee mehr als 250.000 Menschen in andere Teile des Gazastreifens geflohen. Das von der Hamas kontrollierte Medienbüro im Gazastreifen schätzte die Zahl der Geflohenen am Samstag sogar auf 350.000. Diese und alle anderen Angaben aus dem Kriegsgebiet konnten zunächst nicht überprüft werden.

Trump fordert von NATO-Staaten Einkaufsstopp russischen Öls

Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat weitere Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten daran geknüpft, dass alle NATO-Staaten hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. "Ich bin bereit, wesentliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen, wenn alle NATO-Länder sich einigen und beginnen, das Gleiche zu tun und wenn alle NATO-Länder aufhören, Öl von Russland zu kaufen", schrieb Trump auf seiner Online-Nachrichtenplattform Truth Social am Samstag.

Proteste in London gegen Migration

London - Zehntausende Menschen haben am Samstag in der britischen Hauptstadt London gegen die Einwanderung protestiert. Sie folgten einem Aufruf des Anti-Migrations- und Anti-Islam-Aktivisten Tommy Robinson. Auch eine Gegendemonstration unter dem Motto "Stand Up to Racism" ("Steht auf gegen Rassismus") war in der Nähe angekündigt. Die Londoner Polizei war mit einem Großaufgebot von mehr als 1.600 Beamten im Einsatz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red