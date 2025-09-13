Polen und Rumänien in Alarmbereitschaft wegen Drohnen

Warschau/Bukarest - In Polen sind wegen der Gefahr eines russischen Drohnenangriffs auf benachbarte Regionen der Ukraine am Samstag Kampfjets in die Luft gestiegen. Wie die polnische Armee in Warschau mitteilte, seien zudem die bodengestützten Luftabwehrsysteme am Nachmittag in höchste Bereitschaft versetzt worden. Unterdessen drang am Samstag eine Drohne in den rumänischen Luftraum ein. Aufklärungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

25 Verletzte bei Gasexplosion in Caf� in Madrid

Madrid - Bei einer Explosion in einem Caf� in der spanischen Hauptstadt Madrid sind am Samstag nach spanischen Medienangaben 25 Personen verletzt worden, fünf davon schwer. Die Detonation habe sich am Nachmittag im südöstlichen Viertel Vallecas ereignet. Ursache sei vermutlich die Entzündung ausströmenden Gases gewesen, gab die Feuerwehr bekannt.

Benko soll Architekten noch Geld für Luxuswohnung schulden

Wien - Im Gefolge der Signa-Milliardenpleiten werden immer wieder auch Details aus dem Leben des nunmehr als Unternehmer insolventen und sich in U-Haft befindlichen Firmengründers Rene Benko bekannt. So soll Benko dem Berliner Architekturbüro OOW noch rund eine Million Euro für Einrichtungen schulden, geht aus einem Bericht der deutschen Zeitung "Bild" hervor. Dabei geht es auch um den luxuriösen Innenausbau einer 1.000-Quadratmeter-Dachwohnung im "Upper West" in der Berliner City.

Proteste in London gegen Migration - "Inakzeptable Gewalt"

London - Bei einer der größten rechtsgerichteten Demonstrationen der jüngeren britischen Geschichte ist es am Samstag in London zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. An dem von dem Anti-Einwanderungs-Aktivisten Tommy Robinson organisierten Marsch nahmen nach Angaben der Polizei rund 110.000 Menschen teil. Beamte, die versuchten, die Demonstranten auf der genehmigten Route zu halten, seien mit "inakzeptabler Gewalt" konfrontiert worden, teilte die Polizei mit.

Mehr als 250.000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen

Gaza/Jerusalem - Nach der Ausweitung der israelischen Offensive in der Stadt Gaza sind laut Armee mehr als 250.000 Menschen in andere Teile des Gazastreifens geflohen. Das von der Hamas kontrollierte Medienbüro im Gazastreifen schätzte die Zahl der Geflohenen am Samstag sogar auf 350.000. Diese und alle anderen Angaben aus dem Kriegsgebiet konnten zunächst nicht überprüft werden.

Österreich gewinnt erste Tram-WM in Wien

Wien - Die Wiener Linien haben am Samstag für Österreich bei der ersten Weltmeisterschaft im Straßenbahnfahren den ersten Platz eingefahren. Tramfahrer aus 25 Städten konkurrierten beim Wiener Rathausplatz in acht Disziplinen - allerdings wurde nicht klassisch um die Wette gefahren. Vielmehr stellten die Teams in Gameshow-artigen Herausforderungen wie Tram-Bowling und -Curling ihr Geschick am Steuer unter Beweis.

