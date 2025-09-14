Bures verteidigt Vorgehen bei Pensionen

Wien - Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hat das Vorgehen der Regierung bei den Pensionen verteidigt. Der Kompromiss der Regierung aus ÖVP, NEOS und ihrer Partei, wonach nur bei Pensionen bis 2.500 Euro die Inflation voll abgegolten wird, sei der jetzigen Budgetsituation geschuldet, sagte sie in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Eine "Dauerlösung" werde dies aber nicht sein. Eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters schloss sie vorerst aus.

CDU gewann Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen - AfD stark

Düsseldorf - Die CDU hat am Sonntag laut Hochrechnungen die Kommunalwahlen im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 34,6 Prozent der Stimmen gewonnen. Zweitstärkste Kraft die SPD mit 21,9 Prozent. Stark hinzugewinnen konnte die rechtspopulistische AfD mit 16,0 Prozent. Die Abstimmung galt als erster politischer Stimmungstest für die schwarz-rote deutsche Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar 2025.

Chlo� Zhaos "Hamnet" gewinnt beim Filmfest in Toronto

Toronto - Das Drama "Hamnet" von Regisseurin Chlo� Zhao ("Nomadland") ist der Siegerfilm beim 50. Toronto International Film Festival (TIFF). Das gab der Chef des Festivals, Cameron Bailey, bei einer Preisverleihung am Sonntag bekannt. Zhaos Adaption des Romans von Maggie O'Farrell erzählt die Geschichte von William (Paul Mescal) und Agnes (Jessie Buckley) Shakespeare, deren Ehe den Tod ihres elfjährigen Sohnes Hamnet verkraften muss.

Prozess gegen türkische Oppositionspartei CHP

Ankara - Dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP in der Türkei, Özgür Özel, droht am Montag in einem Gerichtsverfahren die Absetzung. Bei dem Prozess in Ankara geht es um eine Annullierung des Parteitags im Jahr 2023, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Delegierte sollen bestochen worden sein, damit sie ihre Stimme für Özel abgeben. Die CHP-Parteiführung weist die Vorwürfe zurück.

Seniorenwohnheim in Niederösterreich evakuiert

Waidhofen a.d. Thaya - In Waidhofen an der Thaya im niederösterreichischen Waldviertel ist am Sonntagabend ein Seniorenwohnheim evakuiert worden. Grund dafür war ein Brand im Keller des Gebäudes. Alle 18 Bewohnerinnen und Bewohner mussten die Einrichtung verlassen. Fünf von ihnen wurden zur Sicherheit ins Spital gebracht, zwei in die Geriatrie und die anderen wurden von Angehörigen abgeholt, berichtete ein Sprecher des Roten Kreuzes gegenüber der APA.

Deutscher (77) starb bei Alpinunfall in Tschagguns

Tschagguns - Ein 77-jähriger Mann aus Deutschland ist am Sonntagnachmittag bei einem Alpinunfall in Tschagguns (Bezirk Bludenz) ums Leben gekommen. Laut Vorarlberger Polizei geriet der Wanderer, der in einer neunköpfigen Gruppe vom Berggasthof Grabs auf die Tschaggunser Mittagsspitze unterwegs war, gegen 14.10 Uhr am Schwarzhornsattel ins Stolpern und stürzte in weiterer Folge über einen felsdurchsetzten Grashang rund 100 Meter ab. Durch den Absturz erlitt der Mann tödliche Verletzungen.

Gipfeltreffen in Katar soll Golfstaat Rücken stärken

Doha - Bei einem kurzfristig anberaumten Sondergipfel in Doha wollen mehrere arabische und islamisch geprägte Staaten am Montag Katar den Rücken stärken und ein Zeichen der Solidarität senden. Hintergrund ist der israelische Angriff auf führende Vertreter der radikal-islamischen Hamas in dem Golfstaat vom vergangenen Dienstag. Zur Vorbereitung des Treffens kamen die Außenminister bereits am Sonntag zusammen, um einen Resolutionsentwurf auszuarbeiten.

