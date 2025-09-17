Trump trifft bei Besuch in Großbritannien Premier Starmer

Washington/Windsor/London - Nach dem Treffen mit den Royals spricht US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien mit Premierminister Keir Starmer. Mit auf der Reise sind nach früheren Informationen eines hochrangigen US-Beamten auch Vertreter von Technologieunternehmen - es wird also um Wirtschaftsbeziehungen und Handel gehen. Die Gespräche der Regierungen werden sich sicher auch um den Gaza- und den Ukraine-Krieg drehen.

Fed senkt Zinsspanne um Viertelpunkt auf 4 bis 4,25 Prozent

Washington - Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Die Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 bis 4,25 Prozent reduziert, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Als einer der Gründe gilt der schwache Arbeitsmarkt, die Inflation bot Schranken beim Weg nach unten.

Brenner-"Transitgipfel" mit Erkundungsstollen-Durchschlag

Brenner/Innsbruck/Rom - Tirol steht am Donnerstag ganz im Zeichen von Brennerbasistunnel (BBT) und Transit: Am Brenner auf italienischem Staatsgebiet wird der Durchschlag des Erkundungsstollens für den Basistunnel gefeiert, der im Jahr 2031 fertiggestellt sein soll. Im Fokus wird auch das Dauerthema Transit stehen. Die Liste der Festgäste ist hochkarätig: Unter anderem kommen Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Verkehrsminister Matteo Salvini.

Kulturfestival steirischer herbst beginnt mit Performance

Graz - Der steirische herbst 2025 startet am Donnerstag unter dem Motto "Never Again Peace". In mehr als 40 Auftragsarbeiten reagieren Künstlerinnen und Künstler auf die aktuelle Weltlage und die Bedeutung von Wörtern und Parolen. Die 58. Auflage des Festivals unter der Leitung von Intendantin Ekaterina Degot läuft mit u. a. einer großen Gruppenausstellung, Performances, Musik, Theater, Literatur, Diskussionen und Installationen bis zum 12. Oktober.

Israels Finanzminister sieht Gaza als "Immobilien-Goldgrube"

Tel Aviv/Washington - Israels Finanzminister Bezalel Smotrich sieht den Gazastreifen als potenzielle "Immobilien-Goldgrube". "Es gibt einen Geschäftsplan, der von den professionellsten Leuten ausgearbeitet wurde, der auf dem Tisch von (US-Präsident Donald) Trump liegt", sagte der rechtsextreme Minister am Mittwoch bei einer Immobilienkonferenz in Tel Aviv, wo er auch nach der Zeit nach dem Gaza-Krieg gefragt wurde. Er habe in der Frage Verhandlungen mit den Amerikanern aufgenommen.

Bericht: Viele Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Jerusalem/Gaza - Im Gazastreifen hat es bei israelischen Angriffen palästinensischen Angaben zufolge erneut zahlreiche Todesopfer gegeben. Bei einem mutmaßlichen Angriff nahe des Al-Shifa-Spitals in der Stadt Gaza wurden demnach mindestens 13 Palästinenser getötet. Bereits zuvor hatte es geheißen, seit der Früh seien 45 Menschen ums Leben gekommen, darunter 32 in Gaza. Unter den Opfern soll auch eine schwangere Frau gewesen sein. Eine israelische Armeesprecherin sagte, man prüfe die Berichte.

Milliardenforderungen gegen Benko auch als Ex-Unternehmer

Wien - Auch in seiner Insolvenz als Unternehmer hat der Gründer der zusammengebrochenen Signa-Gruppe, Rene Benko, Rekordschulden angehäuft, wenn es nach der Höhe der Forderungsanmeldungen geht, die sich auf 2,7 Mrd. Euro belaufen. Das berichtete das ORF-Radio am Mittwochabend unter Berufung auf den Gläubigerschutzverband Creditreform. Anerkannt seien bisher aber nur Forderungen in Höhe von 47 Mio. Euro, während Benko angebe, über Eigenmittel von 300.000 Euro zu verfügen.

EU-Umweltminister beraten EU-Klimaziel - keine Entscheidung

Brüssel - Die EU-Umweltministerinnen und -minister werden bei ihrem Treffen am Donnerstag in Brüssel nicht wie ursprünglich geplant über das EU-Klimaziel 2040 entscheiden, sondern nur darüber diskutieren. Nach einer Diskussion beim EU-Gipfel Ende Oktober soll das Klimaziel dann beim nächsten Umweltrat beschlossen werden. Österreich hatte sich für die umstrittene Verschiebung eingesetzt; auch Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), der Österreich am Donnerstag in Brüssel vertritt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red