90,56 Prozent für neuen steirischen SPÖ-Vorsitzenden Lercher

Premstätten - Der neue Vorsitzende der SPÖ Steiermark, Max Lercher, hat bei der Direktwahl durch die rund 15.000 stimmberechtigten Parteimitglieder 90,56 Prozent Zustimmung erhalten. Das Votum hatte im Mai begonnen. 48 Prozent hatten mitgestimmt. Das Ergebnis ist am Samstag beim Landesparteitag in Premstätten südlich von Graz bekannt gegeben worden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Cyberangriff an europäischen Airports

Brüssel/Berlin/London - Der Flughafen Brüssel kämpft mit den Folgen eines Cyberangriffs. Angegriffen worden sei am Freitagabend der Dienstleister für die Check-in- und Boarding-Systeme, teilte der Flughafen mit. Es sei mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu rechnen. Mehrere europäische Flughäfen seien betroffen. Auch der Berliner Flughafen BER meldete Verspätungen nach einem Cyberangriff. Heathrow sprach von einem technischen Problem. Der Flughafen Wien-Schwechat ist nicht betroffen.

Zwei Frauen bei Unfall mit Zug in Niederösterreich verletzt

Hohenau an der March - In Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) sind am Freitagabend zwei Frauen bei einem Unfall mit einem Zug verletzt worden. Sie sollen nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof auf freier Strecke aus dem Regiojet ausgestiegen sein, der signalbedingt angehalten hatte. In der Folge dürften sie versucht haben, auf die wieder anfahrende Garnitur aufzuspringen, teilte die Polizei mit. Notarzthubschrauber transportierten die Opfer aus Ungarn, Mutter (82) und Tochter (59), in Spitäler.

Ukraine meldet Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Samstag erneut massiv aus der Luft angegriffen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden drei Menschen getötet und Dutzende verletzt. Moskaus Militär setzte demnach 40 Raketen und Marschflugkörper und etwa 580 Drohnen ein. Unter Beschuss standen die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Tschernihiw und Saporischschja sowie Gemeinden in den Gebieten Poltawa, Kiew, Odessa, Sumy und Charkiw.

UN-Generalsekretär warnt vor Scheitern von 1,5-Grad-Ziel

New York/Belem - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat vor einem Scheitern des Ziels zur Begrenzung der Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau gewarnt. "Wir stehen kurz davor, dieses Ziel zu verfehlen", sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir brauchen unbedingt Länder, die (...) Klimaaktionspläne vorlegen, die vollständig auf 1,5 Grad abgestimmt sind und ihre gesamte Wirtschaft und ihre gesamten Treibhausgasemissionen abdecken."

FHs wollen Kollektivvertrag

Wien - Die Fachhochschulen drängen auf einen Kollektivvertrag. Denn anders als an den Unis gilt für die rund 9.000 Angestellten an den 21 FHs kein KV und damit keine Mindeststandards und gemeinsamen Lohnverhandlungen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, gibt es in der kommenden Woche eine FH-Betriebsrätekonferenz und davor Dienstagmittag eine Protestaktion vor der FH Campus Wien, berichtete "Ö1" am Samstag.

Filmfestival von San Sebasti�n startet mit Gala und Protest

San Sebastian - Mit einem Preisregen ist am Freitagabend das 73. Internationale Filmfestival von San Sebasti�n gestartet, an dem heuer auch der deutsch-österreichische Oscar-Regisseur Edward Berger teilnimmt. Die Eröffnungsgala im Kursaal konnte aber erst mit einer Stunde Verspätung beginnen, da am Roten Teppich vor dem Kursaal bis zu 2.000 Personen mit Palästina-Flaggen lautstark gegen Israels Vorgehen in Gaza protestierten.

