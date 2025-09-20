Kärntner SPÖ-Chef Kaiser nahm Abschied am Parteitag

Villach - Beim Landesparteitag der Kärntner SPÖ hat sich am Samstagvormittag Peter Kaiser in seiner letzten Rede als Parteichef von den Delegierten verabschiedet. Vor 15 Jahren hatte er den Parteivorsitz übernommen. Zum Ende seiner Amtszeit als Landeshauptmann meinte er: "Ich würde meine Zeit als Landeshauptmann noch gerne etwas verlängern", wobei er das Wort "etwas" besonders betonte.

90,56 Prozent für neuen steirischen SPÖ-Vorsitzenden Lercher

Premstätten - Der neue Vorsitzende der SPÖ Steiermark, Max Lercher, hat bei der Direktwahl durch die rund 15.000 stimmberechtigten Parteimitglieder 90,56 Prozent Zustimmung erhalten. Das Votum hatte im Mai begonnen. 48 Prozent hatten mitgestimmt. Das Ergebnis ist am Samstag beim Landesparteitag in Premstätten südlich von Graz bekannt gegeben worden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Münchner Oktoberfest eröffnet

München - "O'zapft is!" In München hat das 190. Oktoberfest begonnen. Mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass an und eröffnete mit dem berühmten Ruf das wohl größte Volksfest der Welt. Die erste Maß Bier ging, wie das seit Jahrzehnten beim Wiesn-Anstich üblich ist, an den bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder (CSU) stieß mit Reiter an.

Ukraine meldet Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Samstag erneut massiv aus der Luft angegriffen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden drei Menschen getötet und Dutzende verletzt. Moskaus Militär setzte demnach 40 Raketen und Marschflugkörper und etwa 580 Drohnen ein. Unter Beschuss standen die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Tschernihiw und Saporischschja sowie Gemeinden in den Gebieten Poltawa, Kiew, Odessa, Sumy und Charkiw.

Cyberangriff an europäischen Airports

Brüssel/Berlin/London - Der Flughafen Brüssel kämpft mit den Folgen eines Cyberangriffs. Angegriffen worden sei am Freitagabend der Dienstleister für die Check-in- und Boarding-Systeme, teilte der Flughafen mit. Es sei mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu rechnen. Mehrere europäische Flughäfen seien betroffen. Auch der Berliner Flughafen BER meldete Verspätungen nach einem Cyberangriff. Heathrow sprach von einem technischen Problem. Der Flughafen Wien-Schwechat ist nicht betroffen.

UN-Generalsekretär warnt vor Scheitern von 1,5-Grad-Ziel

New York/Belem - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat vor einem Scheitern des Ziels zur Begrenzung der Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau gewarnt. "Wir stehen kurz davor, dieses Ziel zu verfehlen", sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir brauchen unbedingt Länder, die (...) Klimaaktionspläne vorlegen, die vollständig auf 1,5 Grad abgestimmt sind und ihre gesamte Wirtschaft und ihre gesamten Treibhausgasemissionen abdecken."

FHs wollen Kollektivvertrag

Wien - Die Fachhochschulen drängen auf einen Kollektivvertrag. Denn anders als an den Unis gilt für die rund 9.000 Angestellten an den 21 FHs kein KV und damit keine Mindeststandards und gemeinsamen Lohnverhandlungen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, gibt es in der kommenden Woche eine FH-Betriebsrätekonferenz und davor Dienstagmittag eine Protestaktion vor der FH Campus Wien, berichtete "Ö1" am Samstag.

