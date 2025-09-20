Russische Jets zehn Kilometer tief in Estlands Luftraum

Tallinn/Warschau - Estland hat der Moskauer Darstellung widersprochen, wonach russische Kampfjets den estnischen Luftraum auf einem Flug zur Exklave Kaliningrad nicht verletzt hätten. Das Verteidigungsministerium in Tallinn veröffentlichte am Samstag auf X eine Karte mit der angeblichen Flugroute der drei Maschinen vom Typ MiG-31. Demnach flogen die Russen am Freitag nicht im schmalen internationalen Korridor über dem Finnischen Meerbusen, sondern zehn Kilometer tief im estnischen Luftraum.

Standing Ovations und Aufmunterung am Kärntner SPÖ-Parteitag

Villach - Beim Landesparteitag der Kärntner SPÖ haben sich die beiden Kandidaten für die Nachfolge Peter Kaisers als Parteichef, Daniel Fellner und Wolfgang Rami, den Delegierten vorgestellt. Zuvor hatte sich Kaiser in seiner letzten Rede als Parteichef von den Delegierten verabschiedet. Während Fellner Standing Ovations erntete, gab es für Rami aufmunternden Applaus. In der folgenden Mittagspause findet die Wahl statt, ein Ergebnis wird am frühen Nachmittag erwartet.

90,56 Prozent für neuen steirischen SPÖ-Vorsitzenden Lercher

Premstätten - Der neue Vorsitzende der SPÖ Steiermark, Max Lercher, hat bei der Direktwahl durch die rund 15.000 stimmberechtigten Parteimitglieder 90,56 Prozent Zustimmung erhalten. Das Votum hatte im Mai begonnen. 48 Prozent hatten mitgestimmt. Das Ergebnis ist am Samstag beim Landesparteitag in Premstätten südlich von Graz bekannt gegeben worden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Bundesparteivorsitzender Andreas Babler gratulierte von Kärnten aus.

"Emil" auf der Suche nach Abkühlung

Neuhofen/Krems - Elch "Emil" streift weiterhin durch Oberösterreich, nachdem er Freitagvormittag aus Niederösterreich herüber gewandert war. Freitagabend wurde er zuletzt in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land) gesichtet, bevor er im Dunkel der Nacht verschwand. Samstagfrüh tauchte der Vierbeiner in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) auf, zu Mittag befand sich "Emil" bei Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) auf der Suche nach Abkühlung. Bei "Elch-Touristen" wird um Rücksicht auf das Tier gebeten.

Ukraine meldet Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Samstag erneut massiv aus der Luft angegriffen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden drei Menschen getötet und Dutzende verletzt. Moskaus Militär setzte demnach 40 Raketen und Marschflugkörper und etwa 580 Drohnen ein. Unter Beschuss standen die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Tschernihiw und Saporischschja sowie Gemeinden in den Gebieten Poltawa, Kiew, Odessa, Sumy und Charkiw.

Stocker zu Beamtengehältern: Abwarten, ob es Gespräche gibt

Wien - Bekanntlich will die Bundesregierung den Gehaltsabschluss beim öffentlichen Dienst wieder aufschnüren. Ob die Gewerkschaft tatsächlich in Gespräche eintritt, ist allerdings unklar. "Es ist die Frage, ob überhaupt Verhandlungen möglich sind, das ist ja nicht entschieden", meinte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) dazu im Ö1-Journal am Samstag. Sollte allerdings keine Gesprächssituation zustande kommen, seien Nulllohnrunden 2027 und 2028 die Verhandlungsposition.

Berichte über heftige israelische Angriffe in der Stadt Gaza

Gaza - Trotz weltweiter Kritik setzt Israel seine militärische Offensive in der Stadt Gaza mit großer Härte fort. Es gebe schwere Bombardierungen und einen "Ring aus Feuer" in mehreren Teilen der größten Stadt des Küstenstreifens, berichtete das israelische Nachrichtenportal "ynet" unter Berufung auf palästinensische Quellen. Nach Angaben aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen wurden am Samstag mindestens 47 Palästinenser getötet, davon mindestens 31 in der Stadt Gaza.

Münchner Oktoberfest eröffnet

München - "O'zapft is!" In München hat das 190. Oktoberfest begonnen. Mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass an und eröffnete mit dem berühmten Ruf das wohl größte Volksfest der Welt. Die erste Maß Bier ging, wie das seit Jahrzehnten beim Wiesn-Anstich üblich ist, an den bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder (CSU) stieß mit Reiter an.

