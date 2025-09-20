Mutmaßlicher russischer Spion bei OMV enttarnt

Wien - Ein Mitarbeiter des österreichischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV soll einem Medienbericht zufolge als mutmaßlicher Spion für Russland enttarnt worden sein. Das Magazin "Profil" berichtete, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) habe den Mann über Monate beobachtet. Die OMV hat sich nach eigenen Angaben umgehend von dem Mitarbeiter getrennt. Das Außenministerium zitierte den russischen Geschäftsträger ins Außenamt.

Daniel Fellner zum neuen Kärntner SPÖ-Parteichef gewählt

Villach - Beim Landesparteitag der Kärntner SPÖ ist Daniel Fellner zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt worden. Fellner erreichte mit 481 der 499 gültig abgegebenen Stimmen ein Ergebnis von 96,39 Prozent. Gegenkandidat Wolfgang Rami kam auf 3,61 Prozent, 13 Stimmen waren ungültig. Zuvor hatte sich Peter Kaiser nach 15 Jahren als Parteichef von den Delegierten verabschiedet.

Cyberangriff auf Passagierabfertigungssystem von Airports

Brüssel/Berlin/London - Ein Cyberangriff auf ein Passagierabfertigungssystem hat den Betrieb an mehreren europäischen Flughäfen gestört und zu Flugausfällen und Verspätungen geführt. Betroffen waren am Samstag nach eigenen Angaben der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER), der nach Passagieraufkommen größte europäische Airport London-Heathrow sowie Flughäfen in Brüssel und Dublin. Der Flughafen Wien-Schwechat war nicht betroffen.

Münchner Oktoberfest eröffnet

München - Weiß-blauer Himmel, hochsommerliche Temperaturen, strahlende Menschen in Dirndl und Lederhosen: In München hat am Samstag das 190. Oktoberfest begonnen. Bei rund 30 Grad draußen fließt zum Anstich nicht nur das Bier in Strömen, sondern auch der Schweiß - da wäre der Anstich beinahe schiefgegangen.

Berichte über heftige israelische Angriffe in der Stadt Gaza

Gaza - Trotz weltweiter Kritik setzt Israel seine militärische Offensive in der Stadt Gaza mit großer Härte fort. Es gebe schwere Bombardierungen und einen "Ring aus Feuer" in mehreren Teilen der größten Stadt des Küstenstreifens, berichtete das israelische Nachrichtenportal "ynet" unter Berufung auf palästinensische Quellen. Nach Angaben aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen wurden am Samstag mindestens 56 Palästinenser getötet, davon mindestens 31 in der Stadt Gaza.

"Emil" auf der Suche nach Abkühlung

Neuhofen/Krems - Elch "Emil" streift weiterhin durch Oberösterreich, nachdem er Freitagvormittag aus Niederösterreich herüber gewandert war. Freitagabend wurde er zuletzt in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land) gesichtet, bevor er im Dunkel der Nacht verschwand. Samstagfrüh tauchte der Vierbeiner in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) auf, zu Mittag befand sich "Emil" bei Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) auf der Suche nach Abkühlung. Bei "Elch-Touristen" wird um Rücksicht auf das Tier gebeten.

