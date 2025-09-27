FPÖ-Chef Kickl beschwor auf Parteitag "Dritte Republik"

Wien/Salzburg - Herbert Kickl wird am Samstag als Bundesparteichef der FPÖ wiedergewählt. Vor seiner Kür beim Parteitag in der Messe Salzburg machte er den rund 850 Delegierten noch einmal klar, dass er seine Ambitionen, "Volkskanzler" zu werden, längst nicht aufgegeben hat. "Wir sind das größte Demokratisierungsprojekt dieses Landes", gab Kickl die Marschrichtung seiner Partei vor und beschwor seine Idee einer "Dritten Republik".

Drohnen über Dänemarks größtem Militärstützpunkt gesichtet

Kopenhagen - Die dänischen Behörden haben einen erneuten Drohnenvorfall gemeldet. Über dem größten Militärstützpunkt des Landes seien am Freitagabend mehrere Stunden lang ein bis zwei nicht identifizierte Drohnen gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf die Militärbasis Karup. Demnach war unklar, woher die Flugkörper kamen. "Wir haben sie nicht abgeschossen", sagte der Polizeisprecher.

Journalist und Autor Georg Stefan Troller gestorben

Wien/Paris - Der Drehbuchautor, Fernsehjournalist und Schriftsteller Georg Stefan Troller ist tot. Der aus Wien gebürtige und zuletzt in Paris lebende Autor und Filmemacher ist im Alter von 103 Jahren am Samstagmorgen in der französischen Hauptstadt gestorben, wie mehrere deutsche Medien mit Verweis auf Trollers Familie berichten. Er galt als Meister der Interviewführung und schrieb Drehbücher u.a. zu einigen Filmen Axel Cortis.

Minderjährige mit gestohlenem Auto in Wien gestoppt

Wien - Mehrere Minderjährige sind mit einem von ihnen gestohlenen Auto eineinhalb Tage durch Wien und Niederösterreich gefahren und Freitagmittag von der Wiener Polizei gestoppt worden. Der Pkw war mit sechs Personen überladen und die Burschen hatten mit ihrer aggressiven Fahrweise unter anderem einen anderen Lenker zum Abbremsen genötigt und zwei Mal ohne zu bezahlen aufgetankt. Nach einem Unfall am Handelskai flüchteten die Insassen vor der Polizei, vier wurden gefasst.

Figl zeigt sich vor Kür zum Wiener ÖVP-Chef motiviert

Wien - Die Wiener ÖVP kürt am Samstag einen neuen Obmann: Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, wird zum Nachfolger von Karl Mahrer gewählt. Mahrer war nach der Niederlage bei der Wien-Wahl im Frühjahr zurückgetreten. Beim heutigen Parteitag wird der Wechsel nun offiziell vollzogen. Figl zeigte sich motiviert und appellierte im Baustellenambiente an die Partei, die Neuaufstellung mitzutragen.

Atom-Inspektionen im Iran kurz vor Sanktions-Frist

Washington/Teheran/Jerusalem - Kurz vor der erwarteten Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran hat die Islamische Republik Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land gelassen. Inspektionen hätten diese Woche stattgefunden, teilte die IAEA in Wien mit. Einen Aufschub bei der Wiedereinführung von Sanktionen hatte der UN-Sicherheitsrat am Freitag abgelehnt. Der Iran rief daher am Samstag seine Botschafter in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zu Konsultationen zurück.

Ukrainische Drohnen treffen Ölpumpstation nahe der Wolga

Tscheboksary - Russland meldet erneut einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Energieanlage. Die Ölpumpstation in der Wolga-Region Tschuwaschien habe den Betrieb nach dem Angriff gestoppt, teilte Gouverneur Oleg Nikolajew am Samstag auf Telegram mit. Es habe aber nur geringe Schäden und keine Opfer gegeben. Zu dem Angriff sei es in der Nähe des Dorfes Konar gekommen. Der Ort liegt rund 1.200 Kilometer von der Ukraine entfernt. Eine Stellungnahme aus Kiew lag zunächst nicht vor.

Frau wegen Spendenbetrugs nach Grazer Amoklauf festgenommen

Graz - Die Polizei hat am Freitag in der Steiermark eine Frau festgenommen, die Spenden nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz gesammelt, aber nicht weitergegeben haben soll. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte am Samstag auf APA-Anfrage entsprechende Meldungen von "profil" und "Datum". Die Verdächtige soll mehr als 37.000 Euro erbeutet haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red