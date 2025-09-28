Kunasek gegen "Wischiwaschi"-Verwaltungsreform

Wien - Der steirische Landeshauptmann und aktuelle Landeshauptleutekonferenz-Vorsitzende Mario Kunasek hat sich am Sonntag für eine größere Verwaltungsreform im Zuge der "Reformpartnerschaft" von Bund, Ländern und Gemeinden ausgesprochen. Es gebe Doppel- und Dreifachgleisigkeiten, man müsse Aufgaben und Finanzierung der verschiedenen Ebenen klar definieren. "Aber wenn das politisch wischiwaschi ist, wird der Mario Kunasek nicht mitstimmen", betonte er in der ORF-"Pressestunde".

Anti-Atom-Sanktionen gegen Iran greifen wieder

Washington/Teheran - Knapp zehn Jahre nach dem Wiener Atomabkommen mit dem Iran sind in der Nacht auf Sonntag alle eingefrorenen UNO-Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft treten. Nach dem sogenannten Snapback-Mechanismus aus dem historischen Vertrag gelten die alten Regeln seit 2.01 Uhr früh (MESZ) erneut. Nun greifen wieder ein Waffenembargo, ein Verbot von Urananreicherung und ein weltweites Einfrieren von Vermögenswerten. Der Iran kündigte eine "entschlossene und angemessene" Reaktion an.

Wieder Drohnensichtungen an dänischen Militärstandorten

Kopenhagen - In der Nacht auf Sonntag sind erneut an dänischen Militärstandorten mehrere Drohnen gesichtet worden. Das teilten die dänischen Streitkräfte zu Mittag mit. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Die dänische Polizei hatte davon unabhängig der Nachrichtenagentur Ritzau zuvor mitgeteilt, dass in der Nacht mehrere Meldungen zu Drohnen eingegangen seien, keine habe aber zur Sperrung des Luftraums über dänischen Flughäfen geführt.

NATO kündigt nach Luftraumverletzungen Mittelaufstockung an

Brüssel - Nach den jüngsten Luftraumverletzungen in Dänemark hat die NATO verstärkte Wachsamkeit und eine Mittelaufstockung im Ostseeraum angekündigt. "Wir werden unsere Wachsamkeit dank neuer Mittel noch verstärken", erklärte der Sprecher des obersten NATO-Kommandos in Europa, Martin O'Donnell, in der Nacht auf Sonntag. Dabei handle es sich um geheimdienstliche Mittel, Aufklärungs- und Überwachungsausrüstung und "mindestens eine Luftabwehr-Fregatte".

Tote und Verletzte durch russische Luftangriffe in Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag und Sonntag früh mit schweren Luftangriffen überzogen. Dabei seien mehr als 40 Raketen und rund 500 Drohnen eingesetzt worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram mit. Vier Menschen seien getötet worden. Es sei auch zu Schäden an ziviler Infrastruktur gekommen. "Moskau will den Kampf und das Töten fortsetzen und verdient von der Welt nur den härtesten Druck", schrieb Selenskyj.

Sandu ruft zu proeuropäischer Wahl in Moldau auf

Chisinau - In Moldau haben die Parlamentswahlen begonnen. Präsidentin Maia Sandu rief die rund 3,3 Millionen im In- und Ausland Stimmberechtigten am Sonntag zur Stimmabgabe für den proeuropäischen Kurs des Landes auf. "Moldau, unser liebes Zuhause, ist in Gefahr und braucht die Hilfe von jedem von euch", sagte Sandu in der Hauptstadt Chisinau. "Ihr könnt es heute retten mit eurer Stimme", betonte sie und rief die Menschen auf, ihre Stimme nicht zu verkaufen.

Mann 20 Jahre nach Haftbefehl in Oberösterreich geschnappt

Bad Leonfelden - Rund 20 Jahre nachdem ein Haftbefehl gegen einen heute 51-jährigen Georgier erlassen worden war, klickten dieser Tage in Oberösterreich die Handschellen. Der Mann wurde unter anderem wegen des Verdachtes des versuchten Mordes EU-weit gesucht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Streife der Polizeiinspektion Leopoldschlag hatte den Lenker eines Fahrzeugs auf einem Parkplatz in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) kontrolliert.

Hotelangestellte stahl in Wien Schmuck für 40.000 Euro

Wien - Eine Reinigungskraft eines Hotels in der Wiener Innenstadt hat seit Anfang August Uhren und Schmuck im Wert von mindestens 40.000 Euro aus Zimmern gestohlen. Ermittler hatten nach mehreren ungeklärten Diebstählen gemeinsam mit Hotelpersonal und der Sicherheitsabteilung des Hauses eine Falle gestellt, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Nachfrage am Sonntag. Die 39-Jährige wurde diese Woche festgenommen und bereits in eine Justizanstalt gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red