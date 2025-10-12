Nach Gaza-Waffenruhe nun Friedensgipfel mit Trump geplant

Jerusalem/Sharm el-Sheikh - Nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen planen die USA und Ägypten ein Gipfeltreffen über die Umsetzung des US-Friedensplans. Der Gipfel in Sharm el-Sheikh werde von US-Präsident Donald Trump und seinem ägyptischen Kollegen Abdel Fattah al-Sisi geleitet, erklärten die ägyptischen Behörden. An dem Treffen werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Die Hamas sagte ihre Teilnahme ab.

Sorge in Israel: Hamas übergibt wohl nicht alle Geiseln

Tel Aviv - Israel bereitet sich auf die Aufnahme der Geiseln sowie auf die Identifikation der Leichen vor. Das Ministerium für religiöse Dienste habe entsprechende Vorbereitungen abgeschlossen, berichtete die "Jerusalem Post" unter Berufung auf den Rundfunksender Kan. Der Generaldirektor des Ministeriums, Yehuda Avidan, sagte demnach, es bestehe die Sorge, dass die palästinensische Terrororganisation Hamas nicht alle sterblichen Überreste übergeben könne.

AMS-Chef: Österreichs Arbeitsmarkt hat ein Demografieproblem

Wien - Der von der Statistik Austria prognostizierte deutliche Anstieg des Arbeitskräfteangebots in Wien und der deutliche Rückgang in den restlichen Bundesländern ist für AMS-Chef Johannes Kopf "eine wirklich schlechte Nachricht". "Die Demografieprobleme am Arbeitsmarkt wird man durch die 'Rot-Weiß-Rot-Karte' allein nicht lösen können", sagte Kopf im APA-Interview. Österreich sei nicht das Zielland Nummer 1 für internationale Fachkräfte.

Selenskyj fordert nach Luftangriffen zum Handeln auf

Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Weltgemeinschaft nach einer Woche mit mehr als 4.000 russischen Angriffen aus der Luft zum Handeln aufgefordert. "Moskau erlaubt sich eine Eskalation seiner Angriffe und nutzt dabei offen die Tatsache aus, dass die Welt sich auf die Sicherung des Friedens im Nahen Osten konzentriert", erklärte Selenskyj am Sonntag in den sozialen Netzwerken.

Dutzende Tote bei Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan

Kabul/Islamabad - Pakistan hat nach schweren Gefechten mit afghanischen Truppen am Sonntag lokalen Behörden zufolge die beiden wichtigsten Grenzübergänge zum Nachbarland geschlossen. Die Regierung in Kabul teilte mit, bei den Kämpfen in der Nacht seien 58 pakistanische Soldaten getötet worden. Außerdem seien 20 eigene Soldaten gefallen oder verletzt worden. Ein Sprecher der in Kabul herrschenden Taliban sprach von "Vergeltungsaktionen". Pakistan machte zunächst keine Angaben zu eigenen Toten.

Motorboot kollidierte am Bodensee mit Segelschiff - Frau tot

Bregenz - Bei einem Zusammenstoß von einem Motorboot mit einem Segelschiff auf dem Bodensee in österreichischen Gewässern ist am Samstagnachmittag eine Frau getötet worden. Das mit einem Mann und einer Frau aus Deutschland besetzte Segelboot war bei der Kollision schwer beschädigt worden und kenterte. Der Mann konnte ins Wasser springen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde von den Rettungskräften aus dem See geborgen, sie verstarb kurze Zeit später.

Gemeindenchef will Gesundheitsreform

Wien - Der Präsident des Gemeindebunds Johannes Pressl drängt auf eine größere Gesundheitsreform. Im Zuge dieser wollen sich die Kommunen aus der Finanzierung herausnehmen, da es ohnehin schon viele Player gebe: "Durch die zersplitterte Verantwortung geht sehr viel Geld den Bach runter", meinte er in der ORF-"Pressestunde". Offen ist Pressl für Spitalsschließungen, abgelehnt werden von ihm Streitigkeiten zwischen den Ländern bezüglich Patienten-Versorgung.

Einsatzgruppe Jugendkriminalität zieht positive Bilanz

Wien - Die im Vorjahr im Auftrag des Innenministeriums gegründete Einsatzgruppe Jugendkriminalität hat eine positive Bilanz gezogen. Von März 2024 bis Ende September 2025 wurden laut Angaben des Ministeriums am Sonntag 10.574 Anzeigen erstattet, davon betrafen 2.687 Fälle Minderjährige. In 1.315 Fällen, darunter waren 136 Minderjährige, kam es zu Festnahmen. Im gesamten Land sind demnach 75.000 Personenkontrollen durchgeführt und knapp 200 Waffen sichergestellt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red