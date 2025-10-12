Netanyahu: Israel zur sofortigen Aufnahme der Geiseln bereit

Tel Aviv - Israel ist nach Worten des Regierungschefs Benjamin Netanyahu zur sofortigen Aufnahme der Geiseln bereit, die von der islamistischen Hamas freigelassen werden sollen. Netanyahus Büro teilte am Sonntag mit, der Premier habe mit dem Geisel-Beauftragten Gal Hirsch gesprochen. US-Vizepräsident JD Vance sagte, die Geiseln könnten "jeden Moment" freigelassen werden. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es werde mit der Freilassung im Verlauf der Nacht auf Montag gerechnet.

AMS-Chef: Österreichs Arbeitsmarkt hat ein Demografieproblem

Wien - Der von der Statistik Austria prognostizierte deutliche Anstieg des Arbeitskräfteangebots in Wien und der deutliche Rückgang in den restlichen Bundesländern ist für AMS-Chef Johannes Kopf "eine wirklich schlechte Nachricht". "Die Demografieprobleme am Arbeitsmarkt wird man durch die 'Rot-Weiß-Rot-Karte' allein nicht lösen können", sagte Kopf im APA-Interview. Österreich sei nicht das Zielland Nummer 1 für internationale Fachkräfte.

Nachbarn in Wien erschossen - Schütze spricht von Streit

Wien - Nachdem in der Nacht auf Samstag in Wien-Donaustadt ein Mann von seinem betrunkenen Nachbarn erschossen worden ist, hat der Beschuldigte in seinen ersten Einvernahmen von einem vorhergehenden Streit gesprochen. Der mutmaßliche Täter will das 33-jährige Opfer dabei beobachtet haben, wie es gegen dessen Wohnungstür trat. Danach zog sich der Mann in seine Wohnung zurück, fing kurze Zeit später aber wieder mit den Tritten gegen die Tür an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Selenskyj fordert nach Luftangriffen zum Handeln auf

Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Weltgemeinschaft nach einer Woche mit mehr als 4.000 russischen Angriffen aus der Luft zum Handeln aufgefordert. "Moskau erlaubt sich eine Eskalation seiner Angriffe und nutzt dabei offen die Tatsache aus, dass die Welt sich auf die Sicherung des Friedens im Nahen Osten konzentriert", erklärte Selenskyj am Sonntag in den sozialen Netzwerken.

Einsatzgruppe Jugendkriminalität zieht positive Bilanz

Wien - Die im Vorjahr im Auftrag des Innenministeriums gegründete Einsatzgruppe Jugendkriminalität hat eine positive Bilanz gezogen. Von März 2024 bis Ende September 2025 wurden laut Angaben des Ministeriums am Sonntag 10.574 Anzeigen erstattet, davon betrafen 2.687 Fälle Minderjährige. In 1.315 Fällen, darunter waren 136 Minderjährige, kam es zu Festnahmen. Im gesamten Land sind demnach 75.000 Personenkontrollen durchgeführt und knapp 200 Waffen sichergestellt worden.

Dutzende Tote bei Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan

Kabul/Islamabad - Pakistan hat nach schweren Gefechten mit afghanischen Truppen am Sonntag lokalen Behörden zufolge die beiden wichtigsten Grenzübergänge zum Nachbarland geschlossen. Die Regierung in Kabul teilte mit, bei den Kämpfen in der Nacht seien 58 pakistanische Soldaten getötet worden. Außerdem seien 20 eigene Soldaten gefallen oder verletzt worden. Ein Sprecher der in Kabul herrschenden Taliban sprach von "Vergeltungsaktionen". Pakistan machte zunächst keine Angaben zu eigenen Toten.

Motorboot kollidierte am Bodensee mit Segelschiff - Frau tot

Bregenz - Bei einem Zusammenstoß von einem Motorboot mit einem Segelschiff auf dem Bodensee in österreichischen Gewässern ist am Samstagnachmittag eine Frau getötet worden. Das mit einem Mann und einer Frau aus Deutschland besetzte Segelboot war bei der Kollision schwer beschädigt worden und kenterte. Der Mann konnte ins Wasser springen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde von den Rettungskräften aus dem See geborgen, sie verstarb kurze Zeit später.

Alpinist bei Absturz von Grat in Tirol getötet

Bichlbach - Bei einem Unfall im Bereich der Kohlbergspitze (2.202 Meter) in den Ammergauer Alpen ist am Samstagnachmittag ein Alpinist ums Leben gekommen. Der Mann, dessen Identität noch nicht eindeutig geklärt ist, war Mitglied einer dreiköpfigen Gruppe. Beim Abstieg ging er als Letzter über den weglosen Grat. Plötzlich hörten seine beiden Begleiter einen lauten Schrei und beobachteten, wie der Mann rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abstürzte, so die Polizei am Sonntag.

