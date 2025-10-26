Appel zu Zusammenhalt und Wehrhaftigkeit am Nationalfeiertag

Wien/Österreich-weit - Am Wiener Heldenplatz sind am Nationalfeiertag über 1.000 Rekruten und 15 Rekrutinnen feierlich angelobt worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Christian Stocker (ÖVP) riefen in ihren Reden dazu auf, als Gesellschaft zusammenzuhalten und sich aktiv für Demokratie und Freiheit im Land einzusetzen. Zum Jubiläum - die Neutralität wurde vor 70 Jahren eingeführt, der Nationalfeiertag am 26. Oktober vor 60 Jahren - bieten Heer und Politik wieder viel Programm.

China und USA erzielen vorläufige Einigung im Zollstreit

Kuala Lumpur/Peking/Washington - China und die USA haben sich im Zollstreit laut Angaben aus Peking angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht.

Zwei Festnahmen nach Einbruch im Pariser Louvre

Paris - Nach dem Juwelenraub im Pariser Louvre sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Einer der beiden Männer sei am Samstagabend gegen 20 Uhr am Hauptstadtflughafen Charles de Gaulle in Gewahrsam genommen worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Paris Medienberichte. Der zweite Verdächtige sei später am Abend im Pariser Vorort Seine-Saint-Denis verhaftet worden.

PKK kündigt Abzug von Kämpfern aus der Türkei in den Irak an

Ankara - Die türkische Arbeiterpartei PKK hat den Rückzug aller ihrer Kämpfer in den Nordirak angekündigt. "Wir führen derzeit den Abzug all unserer Kräfte innerhalb der Türkei durch", erklärte die PKK am Sonntag nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur Firat. 25 Kämpferinnen und Kämpfer hätten sich bereits zurückgezogen. Ein Sprecher der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, der Rückzug sei ein Ergebnis des Ziels einer "terrorfreien Türkei".

Flughafen Vilnius wieder wegen Wetterballons geschlossen

Vilnius - In Litauen ist der Flugbetrieb am Flughafen Vilnius nach der Sichtung von Wetterballons die zweite Nacht in Folge und das dritte Mal binnen einer Woche zeitweise ausgesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Verkehr in der Nacht auf Sonntag für mehrere Stunden wegen der Ballons eingestellt, die in Richtung des größten Flughafens des baltischen EU- und NATO-Land flogen. Dies teilte der Flughafenbetreiber mit.

Entflohener Strafgefangener in Linzer Hotel geschnappt

Salzburg/Linz - Ein entflohener 18-jähriger Strafgefangener ist in einem Linzer Hotel festgenommen worden. Der Mann, der wegen Eigentumsdelikten in der Justizanstalt Salzburg einsaß und nach einem Ausgang am 3. Oktober nicht zurückgekehrt war, konnte nach Erhebungen des Landeskriminalamtes Salzburg lokalisiert werden, berichtete die Polizei am Sonntag. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Kanzler Stocker: Israels ESC-Ausschluss wäre fataler Fehler

Wien - Nachdem am Donnerstag ORF-Generaldirektor Roland Weißmann im APA-Interview unterstrichen hatte, dass für ihn weiterhin klar sei, dass Israel beim Wiener Eurovision Song Contest 2026 teilnehmen muss, untermauerte auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Sonntag diese Position: "Ich würde es für einen fatalen Fehler halten, Israel auszuschließen. Schon aufgrund unserer Geschichte würde ich das niemals befürworten", so Stocker im dpa-Gespräch.

Bub in Stall im Bezirk Rohrbach auf Betonboden gestürzt

Rohrbach - In einem Stall im Bezirk Rohrbach ist am Samstagnachmittag ein Siebenjähriger vor den Augen seines Vaters durch eine Futterluke aus etwa drei Metern auf einen Betonboden gestürzt. Ein Notarzthubschrauber transportierte das verletzte Kind in ein Linzer Krankenhaus, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Ein 44-jähriger Landwirt hatte die Rinder gefüttert. Der Siebenjährige half, als er stolperte und verunglückte.

