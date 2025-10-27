Krankenkasse für Honorar-Obergrenze bei Wahlärzten

Wien - Der Obmann der Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, plädiert für eine Obergrenze für Wahlarztrechnungen nach deutschem Vorbild. Er habe "immer mehr Beschwerden von Patientinnen und Patienten, die sagen, 'ich bezahle Unsummen bei den Wahlärzten und bekomme von der Kasse nur einen Teil zurück'" so Huss im Ö1-Radio. "Wir sehen, dass Wahlärzte wirklich das 10-, das 15-fache des Kassentarifs verlangen, das ist wirklich unzumutbar." Die Ärztekammer wies den Vorschlag zurück.

Abgewiesene Patientin: Aufsichtsrat will Antworten

Linz/Salzburg/St. Pölten - Der Tod einer Mühlviertlerin, die Mitte Oktober mit einem Aorteneinriss ins Krankenhaus Rohrbach gekommen war und aus Kapazitätsgründen von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, wirft Fragen auf. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG), Franz Mittendorfer, will die Sache aufarbeiten und u.a. auch beim trägerübergreifenden Notfallmanagement nachschärfen.

Hurrikan "Melissa" erreicht vor Jamaika stärkste Stufe

Kingston - Hurrikan "Melissa" hat vor der Küste der Karibikinsel Jamaika weiter Kraft gewonnen und die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von 260 Kilometern pro Stunde befand sich der Sturm Montagfrüh (Ortszeit) noch etwa 205 Kilometer von der Hauptstadt Kingston entfernt, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Für Jamaika und die kubanischen Provinzen Granma, Santiago de Cuba, Guant�namo und Holgu�n wurde eine Hurrikan-Warnung herausgegeben.

Slowenen und Finanzinvestor kaufen Humanic-Mutter

Wien/Graz - Die Humanic-Mutter Leder & Schuh wird verkauft. Der verhältnismäßig kleinere slowenische Einzelhändler Mass kauft den größeren österreichischen Konkurrenten gemeinsam mit dem Finanzinvestor Advance Capital Partners. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2026 über die Bühne gehen. Danach soll Humanic Teil der Mass-Gruppe sein, jedoch weiter als eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Graz agieren. Leder & Schuh betreibt 210 Humanic- und Shoe4You-Filialen in neun Ländern.

Doskozil unterzog sich weiterem Kehlkopf-Eingriff

Leipzig/Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Universitätsklinikum Leipzig nach einer kurzfristigen Kontrolluntersuchung erneut am Kehlkopf operiert worden. Dabei wurde eine "frisch aufgetretene Enge", die Atembeschwerden verursacht habe, beseitigt, teilte sein Büro am Montag mit. Doskozil werde nun eine gewisse Zeit im Krankenhaus bleiben und mit Laptop und Handy arbeiten.

Tote und Verletzte bei Angriff im Gazastreifen

Gaza - Die Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt fragil - erneut hat es palästinensischen Angaben zufolge Opfer bei einem Zwischenfall im Süden des Gazastreifens gegeben. Laut medizinischen Kreisen des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis wurden bei einem israelischen Angriff in der Kleinstadt Abasan al-Kabira zwei Palästinenser getötet sowie drei weitere Menschen verletzt. Israels Militär teilte am Montag auf Anfrage mit, es gehe dem Vorwurf nach.

Paragleiter-Pilot bei Absturz in Kärnten gestorben

Gerlitzen - Ein 56-jähriger Paragleiter-Pilot aus Kärnten ist am Sonntag bei einem Flug von der Gerlitzen bei Villach abgestürzt und dabei getötet worden. Ein Polizeisprecher bestätigte am Montag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Die Leiche des Mannes war erst am Montag bei einer Suchaktion gefunden worden.

Litauen will Grenze zu Belarus wegen Ballons schließen

Vilnius - Nach mehreren Luftraumverletzungen und Störungen des Flugverkehrs durch Ballons will Litauen seine Grenze zu Belarus auf unbestimmte Zeit schließen. Die Regierung des baltischen EU- und NATO-Landes sei bereit, einen entsprechenden Beschluss bei der Kabinettssitzung am Mittwoch zu treffen, sagte Ministerpräsidentin Inga Ruginiene nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates.

Wiener Börse legt im Verlauf zu - ATX mit plus 0,2 Prozent

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montagnachmittag mit leichten Gewinnen präsentiert. Der österreichische Leitindex ATX notierte zuletzt bei 4.675,99 Punkten - ein Plus von 0,21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Freitag. Unter den Einzelwerten legten die Aktien von Palfinger um 1,7 Prozent zu. Der Kranhersteller hat in den ersten neuen Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Ergebnisrückgang um gut 20 Prozent verzeichnet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red