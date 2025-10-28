USA und Japan schließen Vereinbarung zu Seltenen Erden

Tokio - Ein "neues goldenes Zeitalter der Allianz" zwischen Japan und den USA: Donald Trump und die neue japanische Regierungschefin Sanae Takaichi haben beim Besuch des US-Präsidenten am Dienstag in Tokio die bilateralen Beziehungen hervorgehoben und eine Vereinbarung zu Seltenen Erden unterzeichnet. Ziel ist es nach Angaben des Weißen Hauses, die Versorgung mit kritischen Mineralien zu sichern. Laut Insidern bot Takaichi Trump auch ein milliardenschweres Investitionspaket an.

Stundenlang auf Not-OP gewartet: Patient starb in Salzburg

Salzburg/Linz - Nach dem Tod einer Mühlviertlerin, die Mitte Oktober nach einem Aorteneinriss aus Kapazitätsgründen von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, haben am Dienstag mehrere Medien über einen ähnlichen Fall in Salzburg berichtet. Ein Patient konnte im März 2025 im Landeskrankenhaus nach einer Aortenruptur offenbar ebenfalls wegen fehlender Ressourcen nicht notoperiert werden. Der Mann verstarb nach Stunden des Wartens am Weg in ein Krankenhaus nach Linz.

Eindrückliche Warnung vor Hurrikan "Melissa" auf Jamaika

Kingston - Angesichts des heranrückenden Hurrikans "Melissa" hat Jamaikas Regierungschef Andrew Holness vor weitreichender Zerstörung in seinem Land gewarnt. Der Sturm werde vermutlich Auswirkungen "auf den westlichen Teil Jamaikas" haben, sagte Holness am Montag in einem Interview mit dem Sender CNN. "Ich glaube nicht, dass es in dieser Region irgendeine Infrastruktur gibt, die einem Sturm der Stufe 5 standhalten könnte". In Jamaika wurden am Montag drei Todesopfer gemeldet.

Sudans Armee wirft Miliz Hinrichtung von Zivilisten vor

Khartum/New York - Nach der Einnahme der Stadt Al-Fashir im Sudan durch die RSF-Miliz hat die sudanesische Armee der Miliz die Exekution von Tausenden Zivilisten vorgeworfen. Am Sonntag und Montag seien "mehr als 2.000 unbewaffnete Zivilisten hingerichtet und getötet" worden, die meisten von ihnen "Frauen, Kinder und Ältere", hieß es in einer Erklärung der Armee am Dienstag. Am Montag hatte Sudans Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan den Rückzug der Armee aus Al-Fashir bestätigt.

Prozess um Attentat auf Japans Ex-Premier Abe begonnen

Tokio - Der Attentäter des japanischen Ex-Regierungschefs Shinzo Abe hat sich zum Auftakt seines Prozesses drei Jahre nach der Tat schuldig bekannt. Der heute 45-jährige Tetsuya Yamagami wird beschuldigt, Japans am längsten amtierenden Ministerpräsidenten der Nachkriegszeit mit einer selbst gebauten Schusswaffe während einer Wahlkampfrede erschossen zu haben. Mit einem Urteil wird laut japanischen Medien im Jänner gerechnet.

Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs

Seattle - Der weltgrößte Online-Händler Amazon streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Das Unternehmen erklärte den Abbau in einer Mitteilung am Dienstag mit Änderungen in der Organisation. Unter anderem das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf informierte Personen, von dem Abbau könnten bis zu 30.000 Jobs in mehreren Wellen betroffen sein.

SPÖ gegen Kopftuchverbot in Verfassungsrang

Wien - Der Wunsch von Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP), das geplante Kinder-Kopftuchverbot mittels Zweidrittelmehrheit gegen grundrechtliche Bedenken abzusichern, dürfte an der SPÖ scheitern. Man wolle ein "verfassungskonformes Kopftuchverbot" und nicht ein "verfassungswidriges Kopftuchverbot im Verfassungsrang", zitierte die "Presse" (Dienstagsausgabe) aus dem SPÖ-Klub. Ein Zweidrittelbeschluss ohne Koalitionsbruch scheint damit ausgeschlossen.

Polizei sprengte brutal agierende Drogenbande in Graz

Graz - Die Polizei hat in den vergangenen Monaten in Graz eine internationale Drogenbande zerschlagen, elf Personen festgenommen und mehrere Kilogramm Suchtmittel beschlagnahmt. Die Festnahmen erfolgten vor einer Woche bei einem groß angelegten Zugriff von Ermittlern zusammen mit dem Einsatzkommando Cobra Süd. Die Bande soll laut Landespolizeidirektion Steiermark vom Dienstag gegen Konkurrenten ausgesprochen gewalttätig vorgegangen sein.

