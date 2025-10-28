USA und Japan schließen Vereinbarung zu Seltenen Erden

Tokio - Ein "neues goldenes Zeitalter der Allianz" zwischen Japan und den USA: Donald Trump und die neue japanische Regierungschefin Sanae Takaichi haben beim Besuch des US-Präsidenten am Dienstag in Tokio die bilateralen Beziehungen hervorgehoben und eine Vereinbarung zu Seltenen Erden unterzeichnet. Ziel ist es nach Angaben des Weißen Hauses, die Versorgung mit kritischen Mineralien zu sichern. Laut Insidern bot Takaichi Trump auch ein milliardenschweres Investitionspaket an.

Stundenlang auf Not-OP gewartet: Patient starb in Salzburg

Salzburg/Linz - Nach dem Tod einer Mühlviertlerin, die Mitte Oktober nach einem Aorteneinriss aus Kapazitätsgründen von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, haben am Dienstag mehrere Medien über einen ähnlichen Fall in Salzburg berichtet. Ein Patient konnte im März 2025 im Landeskrankenhaus nach einer Aortenruptur offenbar ebenfalls wegen fehlender Ressourcen nicht notoperiert werden. Der Mann verstarb nach Stunden des Wartens am Weg in ein Krankenhaus nach Linz.

Eindrückliche Warnung vor Hurrikan "Melissa" auf Jamaika

Kingston - Angesichts des heranrückenden Hurrikans "Melissa" hat Jamaikas Regierungschef Andrew Holness vor weitreichender Zerstörung in seinem Land gewarnt. Der Sturm werde vermutlich Auswirkungen "auf den westlichen Teil Jamaikas" haben, sagte Holness am Montag in einem Interview mit dem Sender CNN. "Ich glaube nicht, dass es in dieser Region irgendeine Infrastruktur gibt, die einem Sturm der Stufe 5 standhalten könnte". In Jamaika wurden am Montag drei Todesopfer gemeldet.

Fund von Wasserleiche in Wien im August: Zweite Festnahme

Wien - Ein 41-Jähriger ist am vergangenen Freitag in Wien-Favoriten als zweiter Verdächtiger im Fall eines im August tot im Wasser aufgefundenen 37-Jährigen festgenommen worden. Die Leiche wurde am 19. August im Wasser der Neuen Donau in Wien-Floridsdorf aufgefunden. Eine daraufhin durchgeführte Obduktion ergab stumpfe Gewalt im Kopfbereich als Todesursache. Rund eine Woche darauf erfolgte die Festnahme eines 42-jährigen polnischen Staatsbürgers als Tatverdächtigen.

Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs

Seattle - Der weltgrößte Online-Händler Amazon streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Das Unternehmen erklärte den Abbau in einer Mitteilung am Dienstag mit Änderungen in der Organisation. Unter anderem das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf informierte Personen, von dem Abbau könnten bis zu 30.000 Jobs in mehreren Wellen betroffen sein.

Tausende Menschen in Vietnam wegen Rekordregens evakuiert

Hanoi - Nach Rekordregenfällen in Vietnam sind tausende Menschen evakuiert worden. Wegen des Risikos von Überflutungen und Erdrutschen seien seit Samstag in vier zentralen Provinzen mehr als 8.600 Menschen aus Schulen und öffentlichen Gebäuden in Sicherheit gebracht worden, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. Seit dem Wochenende hat starker Regen die zentrale Küstenregion Vietnams überschwemmt.

Israel wirft Hamas Verstoß gegen Vereinbarung vor

Jerusalem - Nach der Überstellung der sterblichen Überreste einer bereits geborgenen Geisel hat die israelische Regierung der Hamas vorgeworfen, gegen das geltende Abkommen verstoßen zu haben. Die islamistische Palästinenserorganisation habe am Vorabend einen Teil des Leichnams einer von Israel bereits 2023 teilweise geborgenen toten Geisel zurückgegeben, teilte das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Dienstag mit.

Elch "Emil" im tschechischen Böhmerwald heimisch geworden

St. Pölten/Linz - Mehr als zwei Monate ist es mittlerweile her, dass Elch "Emil" erstmals in Niederösterreich gesichtet worden und in den letzten Wochen des Sommers 2025 binnen kürzester Zeit zum Liebling und Star mutiert ist. Mittlerweile ist der prominente Geweihträger im tschechischen Böhmerwald heimisch geworden. Auf Facebook ("Emil der Elch") werden weiterhin fast täglich Neuigkeiten von ihm geteilt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red