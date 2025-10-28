Netanyahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an

Jerusalem - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat der Hamas Verstöße gegen die Waffenruhe im Gazastreifen vorgeworfen und neue Angriffe der Armee in dem Palästinensergebiet angeordnet. Das Militär sei angesichts der Verstöße angewiesen worden, "umgehend massive Angriffe im Gazastreifen" auszuführen, teilte Netanyahus Büro nach einer Sicherheitsberatung des Regierungschefs am Dienstag mit.

Zehntausende fliehen nach Eroberung von Großstadt im Sudan

Khartum/New York/Brüssel - Nach der Eroberung einer Großstadt im westsudanesischen Darfur sind Zehntausende Menschen vor der Gewalt einer Miliz in ein nahe gelegenes Flüchtlingslager geflohen. Dem UN-Flüchtlingswerk zufolge sind mehr als 26.000 Menschen in dem rund 60 Kilometer von der eroberten Stadt Al-Fashir entfernten Lager angekommen. "Die Neuankömmlinge berichten von gefährlichen (Flucht-)Bewegungen und schrecklichen Misshandlungen", schrieb UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi auf X.

Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land getroffen

Kingston - Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 ist "Melissa" an der Südküste Jamaikas auf Land getroffen, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte. Bereits zuvor waren starke Winde zu spüren. Die Menschen wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Wirbelsturm war mit einer Windgeschwindigkeit von 295 Kilometern pro Stunde auf den Süden der Karibikinsel zugezogen. Die Lage war extrem gefährlich und lebensbedrohlich.

Stundenlang auf Not-OP gewartet: Patient starb in Salzburg

Salzburg/Linz - Nach dem Tod einer Mühlviertlerin, die Mitte Oktober nach einem Aorteneinriss aus Kapazitätsgründen von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, haben am Dienstag mehrere Medien über einen ähnlichen Fall in Salzburg berichtet. Ein Patient konnte im März 2025 im Landeskrankenhaus nach einer Aortenruptur offenbar ebenfalls wegen fehlender Ressourcen nicht notoperiert werden. Der Mann verstarb nach Stunden des Wartens am Weg in ein Krankenhaus nach Linz.

Ryanair schränkt Flugangebot von Wien aus weiter ein

Wien/Schwechat/Dublin - Die Billigfluglinie Ryanair beklagt erneut die hohen Gebühren in Österreich und zieht daher für den Sommer 2026 zwei weitere Flugzeuge aus Wien ab. Die Airline wirft der österreichischen Regierung vor, die Luftverkehrssteuer nicht abzuschaffen und dass die Gebühren in Schwechat zu hoch seien. Der Vienna Airport sprang Ryanair insofern bei, als dass er in einer Reaktion die "Notwendigkeit" einer Abschaffung oder deutlichen Reduzierung der staatlichen Flugabgabe forderte.

Ökonomin: Nichtstun beim Klimaschutz ist "teuerste Option"

Wien - Klimaschutz kostet viel Geld, Nichtstun kommt aber deutlich teurer. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Wiener Ökonomin Sigrid Stagl. Die Kosten der Untätigkeit übersteigen demnach die notwendigen Investitionen für die Bewältigung der Klimakrise. "Nichtstun ist die teuerste Option", resümierte Stagl bei der Studienpräsentation am Dienstag. Auch in Zeiten knapper Budgets seien mehr Investitionen in den Klimaschutz die "ökonomisch rationale" Entscheidung.

Touristen kommen bei Flugzeugabsturz in Kenia ums Leben

Nairobi - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im ostafrikanischen Kenia sind elf Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Deutsche und acht Ungarn. Auch der kenianische Pilot ist unter den Toten, wie die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari mitteilte. Es habe keine Überlebenden gegeben. Die Cessna 208 Caravan war demnach auf dem Weg in den berühmten Nationalpark Masai Mara.

Bluttat an Familie in Enns - Obduktionsergebnis am Mittwoch

Steyr - Nach der Bluttat an einer Familie in Enns (Bezirk Linz-Land) ist die Staatsanwaltschaft Steyr am Dienstagnachmittag davon ausgegangen, dass über ihren Antrag zur U-Haft für den Verdächtigen erst am Mittwoch entschieden wird. Auch mit dem Ergebnis der Obduktion der beiden Toten wird erst an dem Tag gerechnet, meinte eine Staatsanwaltschaftssprecherin. Ein 78-Jähriger soll im gemeinsamen Haus seine 70-jährige Ehefrau und den 41-jährigen Sohn erstochen haben.

Wiener Börse schließt unverändert, Warten auf US-Leitzinsentscheidung

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,17 Punkten praktisch unverändert bei 4.682,31 Zählern. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB abwarten. Bei der Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch gilt eine Zinssenkung im Ausmaß von 25 Basispunkten als praktisch fix.

