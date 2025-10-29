Nach Jamaika: Hurrikan "Melissa" erreicht Kuba

Kingston - Nach seinem Durchzug durch Jamaika hat der gefährliche Hurrikan "Melissa" Kuba erreicht. Der Wirbelsturm schwächte sich kurz vor seiner Ankunft in dem sozialistischen Karibikstaat leicht ab und traf in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) als Hurrikan der Stärke 3 von 5 im Südosten der Insel nahe dem Ort Chivirico auf Land. Wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte, erreichte er anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde.

Israels Armee will Waffenruhe wieder einhalten

Jerusalem - Die israelische Armee will nach eigenen Angaben die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Zuvor hatte Israel nach einem tödlichen Angriff auf Soldaten Dutzende Ziele im Gazastreifen bombardiert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu warf der Hamas Verstöße gegen die Waffenruhe im Gazastreifen vor. Der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen zufolge sind bei den Angriffen 26 Menschen getötet worden.

SOS-Kinderdorf stellt Standortleitung in Altmünster frei

Altmünster - SOS-Kinderdorf hat am Standort Altmünster (OÖ) die Standortleitung vorübergehend freigestellt und eine interne Prüfung eingeleitet. Hintergrund ist der Fall eines bisher nicht bekannten Betroffenen, der von Übergriffen in den 1980ern und 1990ern berichtet. Konkret geht es um Vorwürfe gegen drei Personen: Die schwereren Anschuldigungen betreffen demnach ehemalige Mitarbeitende, zu denen bereits andere Fälle bekannt waren, die weniger gravierenden die aktuelle Standortleitung.

Erneut Öllager in Russland von Drohnen getroffen

Moskau - In der russischen Region Uljanowsk an der Wolga ist Medienberichten zufolge ein Treibstofflager von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Getroffen worden seien Reservoirs der Firma NS-Oil, berichtete der ukrainische Telegram-Kanal Exilenova. Auf den dort veröffentlichten Fotos und Videos sind Brände zu erkennen, die von dem Öllager stammen sollen. Auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim geriet nach Angaben russischer Behörden ein Treibstofflager in Brand.

Klimawandel kostet Millionen Menschenleben

London - Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die Erderwärmung und die langsame Anpassung an den Klimawandel kosten jährlich weltweit Millionen Menschen das Leben. Zu diesem Ergebnis kommt ein Jahresbericht, der in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde. Demnach haben zwölf von 20 Indikatoren für klimabedingte Gesundheitsgefahren Rekordwerte erreicht. Die Autorinnen und Autoren sprechen von einer "beispiellosen Bedrohung für Gesundheit und Leben weltweit".

Niederländer wählen ein neues Parlament

Den Haag - Nach nur knapp zwei Jahren wählen die Niederländer erneut ihr Parlament. Rund 13 Millionen Bürger sind am Mittwoch aufgerufen, die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer neu zu wählen. 27 Parteien stellen sich zur Wahl. Die Wahl war nötig geworden, nachdem die bisherige rechte Vier-Parteien-Koalition im Juni nach nur elf Monaten zerbrochen war. In Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen von fünf Parteien ab.

Trump bringt vor Treffen mit Xi Zollsenkung ins Spiel

Washington/Peking - US-Präsident Donald Trump hat vor einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine mögliche Zollsenkung ins Spiel gebracht. Der Republikaner sagte auf die Frage von Journalisten, ob er bereit wäre, Zölle auf Waren aus China zu senken, die als Druckmittel im Kampf gegen die Fentanyl-Krise eingeführt worden waren: "Ich erwarte, dass wir sie senken werden." Trump nannte aber keinen Zeitplan und machte keine näheren Angaben dazu.

64 Tote bei Anti-Drogen-Polizeieinsatz in Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Bei stundenlangen Feuergefechten zwischen Sicherheitskräften und Kriminellen sind in Rio de Janeiro mindestens 64 Menschen ums Leben gekommen. Spezialeinsatzkommandos der Kriminal- und Militärpolizei rückten in einem Großeinsatz gegen das Verbrechersyndikat Comando Vermelho (Rotes Kommando) in Mannschaftsstärke in die Favela Alem�o und das Viertel Penha im Norden der brasilianischen Küstenmetropole ein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red