Israels Armee will Waffenruhe wieder einhalten

Jerusalem - Die israelische Armee will die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Zuvor hatte Israel nach einem tödlichen Angriff auf Soldaten Dutzende Ziele im Gazastreifen bombardiert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu warf der Hamas Verstöße gegen die Waffenruhe im Gazastreifen vor. Bis in die Früh habe es 91 Tote gegeben, darunter Dutzende Minderjährige, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Die Angaben ließen sich nicht verifizieren.

Hurrikan "Melissa" wütet nun auf Karibikstaat Kuba

Kingston - Der zerstörerische Hurrikan "Melissa" hat nach seinem Durchzug durch Jamaika den sozialistischen Karibikstaat Kuba erreicht. Der Wirbelsturm traf in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) als Hurrikan der Stärke 3 von 5 im Südosten der Insel nahe dem Ort Chivirico auf Land. Wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte, erreichte er anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde. Mehr als 735.000 Menschen waren zuvor in Sicherheit gebracht worden.

Regierung bringt neue Strategie zur Drohnenabwehr auf Weg

Wien - Die Bundesregierung plant aufgrund der Drohnenvorfälle in Europa in den letzten Monaten eine Weiterentwicklung der Drohnenabwehrstrategie auf den Weg zu bringen. Der Ministerrat hat am Mittwoch einen entsprechenden Entschluss gefasst. Ziel ist es, bestehende und künftige Schutzmaßnahmen an die sich verändernden Bedrohungsszenarien anzupassen. Geplant ist u.a. ein gemeinsames Forum der mit der Drohnenabwehr befassten Stellen.

Wieder Bergnot nach starken Schneefällen am Mount Everest

Kathmandu/Peking - Nach heftigen Schneefällen im Himalaya-Gebirge sind am Mount Everest erneut Bergsteiger in Not geraten. Ein Hubschrauber, mit dem Eingeschneite vom Basislager geholt werden sollten, sei verunglückt, teilte die Luftfahrtbehörde Nepals mit. Ein Video zeigt, wie der Helikopter bei der Landung auf Schnee ausrutschte und umkippte. Der Pilot hat laut der Behörde überlebt. Jedoch blieb unklar, ob die Bergsteiger gerettet werden konnten.

Trump optimistisch über Einigung im Zollstreit mit China

Washington/Peking - Kurz vor dem geplanten Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Südkorea hat sich US-Präsident Donald Trump optimistisch zu einer Einigung im Zollstreit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt geäußert. Er erwarte, dass das Gespräch am Donnerstag gut verlaufen werde, sagte der US-Präsident am Mittwoch. Es werde wohl drei bis vier Stunden dauern. Trump sprach zudem von einem Durchbruch im Handelsstreit mit Südkorea. Eine Einigung sei "so gut wie abgeschlossen".

EU-Außenbeauftragte Kallas verurteilt "Brutalität" im Sudan

Khartum - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat das brutale Vorgehen der RSF-Miliz im Sudan scharf verurteilt. "Dass Zivilisten aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit gezielt angegriffen werden, zeigt die Brutalität der Rapid Support Forces" (RSF), teilte Kallas am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit EU-Krisenkommissarin Hadja Lahbib mit. Sie riefen "alle Beteiligten" auf, Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen.

Heurige Sommersaison ist bestens gelaufen

Wien - Sommerurlaub in Österreich war heuer sehr gefragt. Gegenüber dem Vorjahr kletterten die Nächtigungsbuchungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen um 2,1 Prozent auf 74,1 Millionen, wie die vorläufigen Ergebnisse der Statistik Austria vom Mittwoch zeigen. Die Zahl der eincheckenden Urlauberinnen und Urlauber stieg um 2,4 Prozent auf 23,7 Millionen - zwei Drittel davon (16,3 Millionen) kamen aus dem Ausland (plus 3,4 Prozent), der Rest aus dem Inland (plus 0,4 Prozent).

Darknet-Seiten mit Tausenden Missbrauchsvideos gesperrt

Bamberg - Bayerische Ermittler haben zwei größere Darknet-Plattformen mit Videos von sexuellem Kindesmissbrauch gesperrt. Auf den beiden Seiten seien insgesamt mehr als 350.000 Nutzer registriert gewesen, teilten das bayerische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit. Dort ist das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) angesiedelt.

