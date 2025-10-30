Verfahren zur Titelaberkennung Prinz Andrews eingeleitet

London/Windsor/Washington - Der wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal in Verruf geratene britische Prinz Andrew (65) ist bald seinen Prinzentitel los. Zudem soll er aus dem Luxus-Anwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen. Das teilte der Buckingham Palace mit. König Charles III. (76) habe "ein formelles Verfahren eingeleitet", um Prinz Andrew seine Titel und Ehrenrechte zu entziehen, heißt es in dem Statement des Palastes. Er werde nun als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein.

Hurrikan "Melissa": Warnung auf Bahamas aufgehoben

Nassau/Port-au-Prince/Kingston - Nach seinem zerstörerischen Kurs durch mehrere Staaten der Karibik befindet sich Hurrikan "Melissa" vorerst wieder über dem offenen Meer. Auf den Bahamas, über die der Sturm zuletzt gefegt war, wurde eine Hurrikan-Warnung am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) aufgehoben. Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh: "Melissa" nimmt - nun wieder leicht verstärkt als Hurrikan der Stufe 2 von 5 - Kurs auf die Inselgruppe Bermuda im Nordatlantik.

Mindestens vier Tote nach russischen Angriffen in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Warschau - Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen wurden bei den Angriffen verletzt, wie die ukrainischen Behörden am Donnerstag mitteilten. Dem privaten Energieversorger DTEK zufolge wurden Kraftwerke in verschiedenen Regionen beschädigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf der Führung in Moskau in Onlinediensten vor, sie habe die "Absicht, alles zu zerstören".

Von Hamas übergebene Geiseln identifiziert

Gaza - Zwei von der islamistischen Hamas übergebene Leichen sind als die sterblichen Überreste von zwei Gaza-Geiseln identifiziert worden. Die Toten seien vom forensischen Institut als Amiram Cooper und Sahar Baruch identifiziert worden, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mit. Die beiden Männer waren bei dem Massaker der Hamas-Terroristen und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen in Israel am 7. Oktober 2023 in den Küstenstreifen verschleppt worden.

USA schränken Flüchtlingsaufnahme massiv ein

Washington - Die US-Regierung will die Aufnahme von Flüchtlingen massiv einschränken. Rückwirkend ab 1. Oktober sollen jährlich nur noch bis zu 7.500 Flüchtlinge in den Vereinigten Staaten aufgenommen werden, wie die Regierung von Präsident Donald Trump am Donnerstag bekanntgab. Das ist ein Bruchteil der bisherigen Obergrenze von 125.000 Flüchtlingen. Weiße Südafrikaner will die Trump-Regierung demnach bevorzugt behandeln. Die neue Obergrenze markiert einen historischen Tiefstand.

Wiener Ex-Mitarbeiter von SOS-Kinderdorf vor Gericht

Wien - Ein ehemaliger Mitarbeiter eines SOS-Kinderdorfs in der Bundeshauptstadt steht nächste Woche vor dem Oberlandesgericht (OLG) Wien: Der Mann war in erster Instanz wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er ging gegen das Urteil jedoch in Berufung. Die "Kronen Zeitung" berichtete am Donnerstag zuerst darüber.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red