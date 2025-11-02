Österreich gedenkt der Opfer des Wiener Terroranschlags

Wien - Zum fünften Mal jährt sich am Sonntag der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, bei dem vier Menschen getötet und zahlreiche verletzt wurden. Aus diesem Anlass gedenken unter anderem Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Vormittag am Desider-Friedmann-Platz in der Nähe des Anschlagsorts mit einer Kranzniederlegung der Opfer des Terrorakts.

Tote bei neuem US-Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

Washington - Die US-Armee hat erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik angegriffen. Bei der Attacke in internationalen Gewässern seien drei Männer getötet worden, die sich auf dem Boot befanden, teilte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf X mit. Unter Berufung auf nicht näher erläuterte Geheimdiensterkenntnisse erklärte er weiter, das Boot habe auf einer bekannten Schmuggelroute Drogen transportiert. Seine Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Nächtliche Luftangriffe Russlands und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht auf Sonntag erneut gegenseitig mit Luftangriffen überzogen. Dabei wurden den örtlichen Behörden zufolge in der südukrainischen Region Odessa zwei Menschen getötet. In der südöstlichen Frontregion Saporischschja seien zwei Menschen verletzt und mehrere Gebäude zerstört worden. Fast 60.000 Menschen seien dort von der Stromversorgung abgeschnitten worden.

Zehn Menschen in Zug in England niedergestochen

London - Nach einem Messerangriff in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind zehn Menschen ins Krankenhaus gebracht worden - neun von ihnen mit mutmaßlich lebensbedrohlichen Verletzungen. Das teilte die für den Schienenverkehr zuständige British Transport Police in der Nacht auf Sonntag mit. Tote gab es demnach nicht. Näheres zu den Hintergründen der Tat ist bisher nicht bekannt. Die Polizei stuft die Attacke inzwischen aber als "schwerwiegenden Vorfall" ein.

Fünf Tote nach Lawinenabgang in Südtirol

Sulden - Durch eine Lawine sind in Südtirol laut der italienischen Bergwacht fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Die Urlauber seien beim Aufstieg zur mehr als 3.500 Meter hohen Vertainspitze im Ortlergebirge von der Schneelawine erfasst worden. Zwei Männer und eine Frau wurden bereits tot geborgen. Zwei weitere Deutsche, die noch vermisst werden, seien auch "mit Sicherheit" tot, sagte ein Sprecher. Die Suche musste am Samstagabend wegen der Dunkelheit unterbrochen werden.

IV: Weltlage verlangt Austro-"Ja" zu EU-Mercosur-Pakt

Wien/Brüssel/Montevideo - Die EU-Kommission will den Handelspakt mit dem südamerikanischen Mercosur-Raum noch heuer durchbringen. Vor einer etwaigen Unterzeichnung durch die EU-Kommission ist ein Ratsbeschluss durch die Handelsminister oder ständigen Vertreter der Nationalstaaten nötig. Österreichs Regierung beruft sich beim bisherigen Nein auf einen negativen Parlamentsbeschluss 2019. Die Industriellenvereinigung (IV) drängt nun mit dem Argument einer neuen Weltlage auf eine Änderung des Standpunkts.

Mehr als 20 Tote bei Explosion in mexikanischem Supermarkt

Mexiko-Stadt - Bei einer Explosion in einem Supermarkt im Nordwesten Mexikos sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern des Unglücks in der Stadt Hermosillo seien mehrere Kinder, hinzu kämen elf Verletzte, teilte der Gouverneur des Teilstaates Sonora mit. Mexikos Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum drückte den Hinterbliebenen auf der Plattform X ihr Beileid aus. Die Polizei schloss einen Anschlag aus.

Fußgänger in Graz von Straßenbahn erfasst und verletzt

Graz - Ein 52-jähriger Fußgänger ist Samstagnachmittag in Graz von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Der alkoholisierte Mann war bei der Münzgrabenkirche ausgestiegen und wollte trotz einer roten Ampel unmittelbar vor der Straßenbahn die Fahrbahn überqueren. Die Straßenbahnfahrerin setzte ihre Fahrt jedoch bei Grünlicht fort und es kam zum Unfall. Der 52-Jährige stürzte und verletzte sich am Bein. Er wurde ins Spital eingeliefert, ein Alkoholtest ergab 1,42 Promille.

