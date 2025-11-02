Zehn Menschen in Zug in England niedergestochen

London - Bei einem Messerangriff in einem Zug in England sind zehn Menschen verletzt worden - neun davon schwebten am Sonntagmorgen nach Angaben der Bahnpolizei noch in Lebensgefahr. Ein Passagier berichtete, er habe am Vorabend in dem Zug Richtung London einen Mann mit einem großen Messer und "überall Blut" gesehen. Das Motiv des Angriffes blieb zunächst unklar. Die Polizei vermeldete zwei Festnahmen und zog Anti-Terror-Ermittler hinzu.

Österreich gedenkt der Opfer des Wiener Terroranschlags

Wien - Zum fünften Mal jährt sich am Sonntag der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, bei dem vier Menschen getötet und zahlreiche verletzt wurden. Aus diesem Anlass gedenken unter anderem Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Vormittag am Desider-Friedmann-Platz in der Nähe des Anschlagsorts mit einer Kranzniederlegung der Opfer des Terrorakts.

Fünf Todesopfer nach Lawinenunglück in Südtirol geborgen

Sulden - Nach einer Suchaktion infolge eines Lawinenunglücks am Samstag im Südtiroler Ortlergebiet sind Sonntagfrüh zwei noch vermisste Wintersportler tot geborgen worden. Es handelte sich um einen Vater und seine 17-jährige Tochter aus Deutschland, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die drei weiteren Todesopfer, ebenfalls deutsche Staatsbürger, wurden bereits am Samstag geborgen.

Tote bei neuem US-Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

Washington - Die US-Armee hat erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik angegriffen. Bei der Attacke in internationalen Gewässern seien drei Männer getötet worden, die sich auf dem Boot befanden, teilte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf X mit. Unter Berufung auf nicht näher erläuterte Geheimdiensterkenntnisse erklärte er weiter, das Boot habe auf einer bekannten Schmuggelroute Drogen transportiert. Seine Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Nächtliche Luftangriffe Russlands und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht auf Sonntag erneut gegenseitig mit Luftangriffen überzogen. Dabei wurden den örtlichen Behörden zufolge in der südukrainischen Region Odessa zwei Menschen getötet. In der südöstlichen Frontregion Saporischschja seien zwei Menschen verletzt und mehrere Gebäude zerstört worden. Fast 60.000 Menschen seien dort von der Stromversorgung abgeschnitten worden.

48-jähriger bei Verkehrsunfall in Kärnten getötet

Rangersdorf - Bei einem Unfall in Rangersdorf (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Sonntag ein 48-jähriger Autolenker ums Leben gekommen. Wie die Polizei informierte, kam der Pkw des Mannes gegen 5.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache von der Mölltal Straße ab. Der Wagen fuhr in einen Betongraben und kollidierte mit einem Holzstapel, überschlug sich und krachte in einen Holzzaun. Der Lenker und der Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Opposition in Tansania erkennt Wahlsieg Hassans nicht an

Daressalam - Im ostafrikanischen Tansania erkennt die größte Oppositionspartei den Wahlsieg von Präsidentin Samia Suluhu Hassan nicht an. Das von der Nationalen Wahlkommission verkündete Ergebnis sei "vollkommen gefälscht", teilte die Partei Chadema am späten Samstagabend mit. Es entbehre jeder realen Grundlage. "Denn die Wahrheit ist, dass in Tansania keine echte Wahl stattgefunden hat."

Fußgänger in Graz von Straßenbahn erfasst und verletzt

Graz - Ein 52-jähriger Fußgänger ist Samstagnachmittag in Graz von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Der alkoholisierte Mann war bei der Münzgrabenkirche ausgestiegen und wollte trotz einer roten Ampel unmittelbar vor der Straßenbahn die Fahrbahn überqueren. Die Straßenbahnfahrerin setzte ihre Fahrt jedoch bei Grünlicht fort und es kam zum Unfall. Der 52-Jährige stürzte und verletzte sich am Bein. Er wurde ins Spital eingeliefert, ein Alkoholtest ergab 1,42 Promille.

