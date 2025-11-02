Österreich gedachte der Opfer des Wiener Terroranschlags

Wien - Am fünften Jahrestag des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt haben am Sonntag Vertreter von Regierung, Stadt und Sicherheitsbehörden der Opfer des Terrorakts gedacht. An der Kranzniederlegung am Vormittag am Desider-Friedmann-Platz in der Nähe des Anschlagsorts nahmen Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teil.

Louvre-Einbruch - Ermittler: Täter waren Kleinkriminelle

Paris - Zwei Wochen nach dem Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre haben die französischen Ermittler erste Erkenntnisse zu den mutmaßlichen Tätern veröffentlicht. Bei den bisher festgenommenen Verdächtigen handle es sich um Kleinkriminelle und nicht um Mitglieder einer hochprofessionellen Bande, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau am Sonntag in einem Radiointerview. Nach den Drahtziehern des spektakulären Einbruchs wird noch gefahndet.

IV: Weltlage verlangt Austro-"Ja" zu EU-Mercosur-Pakt

Wien/Brüssel/Montevideo - Die EU-Kommission will den Handelspakt mit dem südamerikanischen Mercosur-Raum noch heuer durchbringen. Vor einer etwaigen Unterzeichnung durch die EU-Kommission ist ein Ratsbeschluss durch die Handelsminister oder ständigen Vertreter der Nationalstaaten nötig. Österreichs Regierung beruft sich beim bisherigen Nein auf einen negativen Parlamentsbeschluss 2019. Die Industriellenvereinigung (IV) drängt nun mit dem Argument einer neuen Weltlage auf eine Änderung des Standpunkts.

Toter bei israelischem Luftangriff im Gazastreifen

Gaza - Inmitten der vereinbarten Waffenruhe ist bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden erneut ein Mann getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, ihre Luftwaffe habe einen militanten Kämpfer angegriffen, der eine Bedrohung für die israelischen Truppen dargestellt habe. Ein Krankenhaus in Gaza-Stadt bestätigte den Tod eines Mannes nach dem Angriff in der Nähe eines Gemüsemarktes im Stadtteil Shejaia.

US-Regierung akzeptiert Gerichtsurteil zu Lebensmittelhilfen

Washington - Die US-Regierung will sich nicht gegen die Entscheidung zweier Bundesrichter wehren, die Millionen Amerikanern trotz der laufenden Haushaltssperre Lebensmittelhilfen zugesprochen haben. Die sogenannten SNAP-Lebensmittelhilfen könnten, wie von einem US-Richter angeordnet, bereits am Mittwoch ausgegeben werden, sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Sonntag dem Sender CNN. Die Trump-Regierung werde keine Berufung gegen das Urteil einlegen.

Fußgänger in Oberösterreich von Zug erfasst

Ebensee - In Ebensee (Bezirk Gmunden) ist am Sonntagvormittag ein 60-jähriger Fußgänger von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann trotz geschlossener Bahnschranken und Rotlicht kurz vor der Zuggarnitur die Gleise an einem Eisenbahnübergang überquert. Dabei stolperte er und kam zu Sturz. Der Lokführer bemerkte dies und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Dennoch wurde der 60-Jährige am rechten Fuß vom Zug erfasst und einige Meter mitgeschleift.

Andrew soll auch letzten militärischen Ehrenrang verlieren

Washington/New York - Nach dem Verlust seines Prinzentitels soll der britische Königs-Bruder Andrew nun auch seinen letzten militärischen Ehrenrang verlieren. Andrew solle sich nicht mehr Vize-Admiral nennen können, kündigte am Sonntag Verteidigungsminister John Healey an. Die Ankündigung erfolgte drei Tage, nachdem König Charles III. seinem Bruder die royalen Titel entzogen hatte. Hintergrund sind Andrews frühere Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red