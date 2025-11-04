Bub stürzt in Tirol von Mauer - reanimiert

Dölsach - Ein Dreijähriger ist Dienstagnachmittag in Dölsach in Osttirol offenbar von einer rund 75 Zentimeter hohen Mauer gestürzt und hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Mutter brachte den Buben zunächst nach Hause und legte ihn hin, da es ihm gut ging und er ansprechbar war. Kurze Zeit später bemerkte sie aber, dass etwas nicht stimmte und setzte einen Notruf ab. Ein Notarztteam musste den Dreijährigen daraufhin kurzfristig reanimieren, berichtete die Polizei.

Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Gaza/Jerusalem - Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat am Dienstagabend erneut sterbliche Überreste, die von einer Geisel in Gaza stammen sollen, an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt. Die israelische Armee teilte mit, im Gazastreifen sei ein Sarg mit einer Leiche übergeben worden.

EU-Kommission fordert: Beitritt der Ukraine weiter forcieren

Brüssel - Die EU-Kommission hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, in ihren Bemühungen um einen EU-Beitritt der Ukraine nicht nachzulassen. Das Land habe trotz des russischen Angriffskriegs sein "Bekenntnis zum EU-Kurs unter Beweis gestellt und wichtige Reformen vorangetrieben", sagte die zuständige Kommissarin Marta Kos am Dienstag in Brüssel anlässlich der Veröffentlichung des jährlichen Berichts über die Fortschritte bei der EU-Erweiterung.

Yad Vashem identifiziert fünf Millionen Holocaust-Opfer

Jerusalem - Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem hat fünf Millionen Jüdinnen und Juden namentlich identifiziert, die während des Holocaust ermordet wurden. Dies sei ein Meilenstein nach sieben Jahrzehnten intensiver Forschungs- und Dokumentationsarbeit, teilte die Einrichtung in Jerusalem mit. Die Namen seien in der zentralen Datenbank von Yad Vashem verzeichnet und online in sechs Sprachen zugänglich. Die Datenbank umfasse auch Hunderttausende "Personenakten".

