Autofahrer fährt in Westfrankreich gezielt Passanten an

Bordeaux - Ein wegen psychischer Probleme bekannter Mann hat in Westfrankreich absichtlich mehrere Fußgänger und Radfahrer mit dem Auto angefahren und verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden zehn Menschen verletzt, vier davon lebensgefährlich. Der 35-Jährige habe bei seiner Festnahme "Allahu akbar" gerufen. Das Motiv des Mannes sei jedoch noch unklar und müsse im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Der Mann wurde wegen versuchten Mordes in Polizeigewahrsam genommen.

WKÖ halbiert Gehaltserhöhungen nach Kritik auf 2,1 Prozent

Wien - Nach heftiger Kritik an vergleichsweise üppigen Gehaltsanpassungen in der Wirtschaftskammer wird das angedachte Plus für die Mitarbeiter dort von 4,2 Prozent auf 2,1 Prozent halbiert. Das kündigte WKÖ-Präsident Harald Mahrer am Mittwoch in mehreren Medien an. "In gesamtstaatlich schwierigen Situationen braucht es auch von der Kammer ein Zeichen", begründete er den Schritt im Ö1-"Mittagsjournal". Angesichts der schiefen Optik habe er nun ein "Machtwort" gesprochen, so Mahrer.

Mehr als 100 Tote durch Taifun "Kalmaegi" auf Philippinen

Cebu City - Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den Taifun "Kalmaegi" auf über 100 gestiegen. Weitere 35 Leichen seien aus überfluteten Gebieten geborgen worden, sagte ein Sprecher der besonders schwer betroffenen Provinz Cebu am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die Opferzahl in der Provinz sei damit auf 76 gestiegen. Provinzgouverneurin Pamela Baricuatro wies unterdessen auf eine mögliche Verbindung zwischen einem Korruptionsskandal und der verheerenden Flut hin.

Kostenlose Gürtelrose-Impfung gestartet

Wien - Die kostenlose Impfung gegen Herpes Zoster (Gürtelrose) ist angelaufen. Die ersten 100.000 Dosen der Vakzine wurden bereits abgerufen, weiterer Impfstoff soll noch im November folgen. Auch damit werde das kostenlose Impfprogramm für Erwachsene wesentlich ausgeweitet, betonte Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Mittwoch bei einer Praevenire-Pressekonferenz in Wien.

IKG meldet 726 antisemitische Vorfälle im ersten Halbjahr

Wien - Im ersten Halbjahr 2025 hat die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) 726 antisemitische Vorfälle in Österreich registriert. Das gab die IKG am Mittwoch in einer Presseaussendung bekannt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres gab es 808 gemeldete Fälle, 2023 und damit vor den Angriffen der Terrororganisation Hamas in Israel waren es 311. Die Regierung kündigte die Präsentation der überarbeiteten Nationalen Strategie gegen Antisemitismus an.

Flat Tax für Arbeit im Alter weiter für Jänner 2026 geplant

Wien - Die Flat Tax auf Zuverdienste von Pensionistinnen und Pensionisten soll trotz ungeklärter Fragen zwischen den Koalitionspartnern ÖVP, SPÖ und NEOS weiterhin wie angekündigt mit Jänner 2026 in Kraft treten. Das sagte SPÖ-Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt am Mittwoch nach dem Ministerrat. "Wir arbeiten hart daran, das Datum zu erreichen."

Regierung will bei Deutschförderung nachjustieren

Wien - Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS will bei den umstrittenen Deutschförderklassen nachjustieren. Wie am Mittwoch im Ministerrat beschlossen wurde, soll die Deutschförderung ab nächstem Schuljahr nicht mehr verpflichtend in separaten Klassen bzw. Gruppen stattfinden. Alternativ sollen schulautonome Modelle zum Deutschlernen im Klassenverband möglich sein. Geplant sind auch Änderungen beim viel kritisierten Sprachtest MIKA-D und bei den Regeln für Klassenwiederholungen.

EXW-Hauptangeklagter kam nicht von Haftausgang zurück

Klagenfurt - Der 28-jährige Hauptangeklagte im Klagenfurter EXW-Prozess um Anlagebetrug in Millionenhöhe ist aktuell auf der Flucht. Der nicht rechtskräftig zu fünf Jahren Haft verurteilte Mann war am Montagabend nicht von einem Haftausgang zurückgekommen, bestätigte ein Sprecher der Justizanstalt Klagenfurt einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Wiener Börse notiert mit Kursverlusten

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin mit einer schwächeren Tendenz präsentiert. Der ATX gab nach den Vortagesverlusten um weitere 0,55 Prozent auf 4.768,17 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen abwärts. Mit einer Zahlenvorlage rückte der Verbund ins Blickfeld der Akteure. Die Titel des Stromversorgers reagierten auf die Ergebnispräsentation mit einem klaren Minus in Höhe von 3,3 Prozent.

