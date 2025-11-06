Neues Verbund-Kraftwerk in Kaprun fällt monatelang aus

Wien - Eines der größten Kraftwerke Österreichs, das neue Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun in Salzburg, kann aufgrund eines Maschinenausfalls monatelang keinen Strom produzieren. Das teilte der teilstaatliche Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit. Grund sei ein Isolationsfehler beim Generator, an der Ermittlung der konkreten Schadensursache werde gearbeitet. "Die aufwendigen Reparaturarbeiten" werden jedenfalls "Monate in Anspruch nehmen", so der Verbund.

Der Hamas zugerechnete Waffen in Wien sichergestellt

Wien - Im Zuge von Ermittlungen gegen eine weltweit agierende terroristische Organisation mit Nähe zur Hamas ist in Wien ein Waffenversteck ausgehoben worden. Es bestehe der Verdacht, dass die Waffen für mögliche Terroranschläge in Europa gegen israelische oder jüdische Einrichtungen vorgesehen gewesen sein sollen, teilte die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am Donnerstag mit. Ein 39-jähriger Brite sei als Tatverdächtiger am Montag in London festgenommen worden.

2025 zweit- oder drittheißestes Jahr seit Aufzeichnungsstart

Genf - Das Jahr 2025 wird nach Angaben der UNO voraussichtlich das zweit- oder drittheißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein. "Die alarmierende Serie außerordentlicher Temperaturen hat sich im Jahr 2025 fortgesetzt", erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Donnerstag bei der Vorstellung der Daten im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP30 im brasilianischen Bel�m. 2024 war der UNO-Unterorganisation zufolge das bisher heißeste jemals gemessene Jahr.

Handels-KV - Erste Verhandlungsrunde läuft

Wien - Die Sozialpartner erwarten keine Einigung bei der seit Donnerstagmittag laufenden ersten KV-Verhandlungsrunde für die rund 430.000 Handelsangestellten und 20.000 Lehrlinge. Die Gewerkschaft GPA forderte ein Gehaltsplus über der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate von 3 Prozent. GPA-Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari sieht einen "leichten Aufschwung im Handel". WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik ortet hingegen seit vier bis fünf Jahren "eine Dauerkrise".

Blutige Hakenkreuze in Hanau

Hanau - Wenige Stunden nach der Entdeckung von blutigen Hakenkreuzschmierereien auf Autos und Hauswänden in der deutschen Stadt Hanau hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 31-Jährige sei in seiner Hanauer Wohnung nach einem Zeugenhinweis vorläufig festgenommen worden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von rund 1,2 Promille ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Verschollene Habsburg-Juwelen in Kanada aufgetaucht

Wien/Quebec - Ein seit 100 Jahren verschollener Schatz der Kaiserfamilie Habsburg ist in Kanada aufgetaucht. Darunter ist der sagenumwobene gelbe Diamant "Florentiner", berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Donnerstag. "Der 'Florentiner' liegt zusammen mit anderen Stücken des Familienschmucks in einem Bankschließfach in Kanada", sagte Familienoberhaupt Karl Habsburg demnach. Diese und weitere wiederentdeckte Stücke sollen nun zunächst in Kanada ausgestellt werden.

54 Festnahmen bei Aktion gegen Menschenhandel in Europa

Den Haag/Wien - 54 Menschen sind bei einem europaweiten Schlag gegen Menschenhandel in den vergangenen Wochen festgenommen worden. In Österreich wurden 20 Opfer identifiziert und fünf Verdächtige ausgeforscht, berichtete das Bundeskriminalamt am Donnerstag. Die Opfer waren in Oberösterreich, Salzburg, Wien und Tirol tätig. Schwerpunkt der Aktion war der Agrarsektor sowie die Ausbeutung von Nicht-EU-Bürgern und Geflüchteten. 404 Opfer wurden festgestellt, 93 Menschenhändler ausgeforscht.

Wiener Christkindlmarkt im CNN-Ranking der besten Märkte

Wien - Der Christkindlmarkt vor dem Rathaus in Wien ist im Ranking des US-Nachrichtensenders CNN unter den weltweit besten Weihnachtsmärkten gelistet. An erster Stelle der Top-Destinationen rund um die Weihnachtszeit zählte die Reise-Redaktion den Wiener Christkindlmarkt als einen der ältesten und traditionsreichsten auf. Der Markt öffnet am 14. November. Bereits am Donnerstag startet der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn.

Wiener Börse notiert knapp behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag etwas höher präsentiert. Der ATX legte dünne 0,10 Prozent zu auf 4.789 Punkte. Auf Unternehmensebene rückte die Verbund-Aktie mit einem deutlichen Kursplus 3,4 Prozent in den Fokus, obwohl der Stromversorger eine negative Meldung geliefert hat. Eines der größten Kraftwerke Österreichs, das neue Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun, kann wegen eines Maschinenausfalls monatelang keinen Strom produzieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red