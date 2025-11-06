Andere Länder folgen Salzburg beim Pflegebonus-Aus nicht

Salzburg - In den Bundesländern abseits Salzburg wird es zu keiner Streichung des 15. Gehalts für Pflegekräfte kommen. Das machten die dortigen Zuständigen am Donnerstag klar. Nur in Tirol wollte man sich noch nicht definitiv äußern und verwies auf aktuelle Vorbereitungsarbeiten der schwarz-roten Landesregierung zum Budget 2026/2027. Man stehe jedoch hinter den Mitarbeitern im Pflege- und Gesundheitsbereich, hieß es auch dort. Ansonsten gab es ein breites Bekenntnis zum Pflegebonus.

Der Hamas zugerechnete Waffen in Wien sichergestellt

Wien/Karlsruhe - Im Zuge von Ermittlungen gegen eine weltweit agierende terroristische Organisation mit Nähe zur Hamas ist in Wien ein Waffenversteck ausgehoben worden. Es bestehe der Verdacht, dass die Waffen für mögliche Terroranschläge in Europa gegen israelische oder jüdische Einrichtungen vorgesehen gewesen sein sollen, teilte die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am Donnerstag mit. Ein 39-jähriger Brite sei als Tatverdächtiger am Montag in London festgenommen worden.

Neues Verbund-Kraftwerk in Kaprun fällt monatelang aus

Wien - Eines der größten Kraftwerke Österreichs, das neue Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun in Salzburg, kann aufgrund eines Maschinenausfalls monatelang keinen Strom produzieren. Das teilte der teilstaatliche Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit. Grund sei ein Isolationsfehler beim Generator, an der Ermittlung der konkreten Schadensursache werde gearbeitet. "Die aufwendigen Reparaturarbeiten" werden jedenfalls "Monate in Anspruch nehmen", so der Verbund.

Swarovski streicht am Standort Wattens rund 400 Stellen

Wattens - Der Kristallkonzern Swarovski baut an seinem Hauptsitz Wattens in Tirol rund 400 Arbeitsplätze ab. Dies soll durch Kündigungen, freiwillige Abgänge sowie Pensionierungen bis Ende 2026 geschehen. Bis dahin soll der Mitarbeiterstand am Stammsitz von aktuell 2.480 auf rund 2.100 sinken, hieß es am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Wattens. Als Grund für die Maßnahme wurde das für den Standort wichtige, aber schwächelnde B2B-Geschäft genannt.

Handels-KV - Keine Einigung in der ersten Verhandlungsrunde

Wien - Die erste Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag 2026 für den Handel ist Donnerstagabend erwartungsgemäß ohne Einigung zu Ende gegangen. Die nächste Runde findet am 13. November statt. "Seitens der Arbeitgeber wurde kein Angebot vorgelegt", hieß es von der Gewerkschaft GPA nach sieben Stunden feilschen. Kommende Woche sollen die Betriebsräte über den Stand der Dinge informiert werden.

Verschollene Habsburg-Juwelen in Kanada aufgetaucht

Wien/Quebec - Ein seit 100 Jahren verschollener Schatz der Kaiserfamilie Habsburg ist in Kanada aufgetaucht. Darunter ist der sagenumwobene gelbe Diamant "Florentiner", berichtete das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Donnerstag. "Der 'Florentiner' liegt zusammen mit anderen Stücken des Familienschmucks in einem Bankschließfach in Kanada", sagte Familienoberhaupt Karl Habsburg demnach. Diese und weitere wiederentdeckte Stücke sollen nun zunächst in Kanada ausgestellt werden.

Eurofighter gefährden neuen Windpark in Oberösterreich

Linz - Die Energie AG Oberösterreich plant in einer der wenigen künftigen Beschleunigungszonen für erneuerbare Energie in dem Bundesland den Windkraftpark Kobernaußerwald. Das Vorverfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung für 18 neue Räder, die neben sechs bestehende kommen sollen, läuft seit Dezember 2024. Wie sich nun herausstellte, befindet sich in der Beschleunigungszone ein Tieffluggebiet der österreichischen Luftstreitkräfte, weshalb das Bundesheer Bedenken angemeldet hat.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit etwas schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,36 Prozent ab auf 4.767,33 Punkte. Auf Unternehmensebene rückte die Verbund-Aktie mit einem Kursplus 2,0 Prozent in den Fokus, obwohl der Stromversorger eine negative Meldung geliefert hat. Eines der größten Kraftwerke Österreichs, das neue Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun, kann wegen eines Maschinenausfalls monatelang keinen Strom produzieren.

