Trump beendet mit Unterschrift längsten US-"Shutdown"

Washington - Der längste "Shutdown" in der Geschichte der USA ist nach 43 Tagen beendet. Mit der Unterschrift eines Übergangshaushalts beendete US-Präsident Donald Trump die Haushaltssperre. Kurz zuvor stimmte mit dem Repräsentantenhaus die zweite Kongresskammer für den Etat, nachdem der Senat bereits grünes Licht gegeben hatte. Der Übergangshaushalt sichert die Finanzierung der Regierungsausgaben bis Ende Jänner. Rund 670.000 Bundesbeschäftigte können nun wieder zur Arbeit zurückkehren.

Sex mit 15-Jähriger: US-Missbrauchsprozess gegen Wiener 2026

Orlando (Florida)/Wien - Jener 25-jährige Österreicher, der sich nach Sex mit einer US-amerikanischen Teenagerin seit Mai 2024 in Florida in Haft befindet, muss sich im kommenden Jahr dort vor Gericht verantworten. Das bestätigte eine Sprecherin des Außenministeriums auf APA-Anfrage. "Das Beweisverfahren ist noch nicht abgeschlossen", sagte die Sprecherin. Ein genauer Termin liege darum nicht vor, hieß es. Der Mann ist laut APA-Informationen seit mindestens Oktober 2024 in mehreren Punkten angeklagt.

Frankreich-Parlament stimmt für Pensionsreformaussetzung

Paris - Das französische Parlament hat für eine Aussetzung der umstrittenen Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron gestimmt. Die Änderung sieht vor, die bereits 2023 beschlossene Anhebung des Pensionseintrittsalters von 62 auf 64 Jahre bis Jänner 2028 nicht weiter voranschreiten zu lassen. Damit liegt die Reform bis nach der kommenden Präsidentschaftswahl 2027 auf Eis. Die Nationalversammlung in Paris sprach sich am Mittwoch mit 255 zu 146 Stimmen für den Umsetzungsstopp aus.

Handels-KV - Verhandlungen gehen in die zweite Runde

Wien - Die KV-Verhandlungen für die rund 430.000 Handelsangestellten und 20.000 Lehrlinge gehen am Donnerstag in die zweite Runde. In der ersten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber laut Gewerkschaft kein Angebot vorgelegt. Die GPA fordert einen Gehaltsabschluss über der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate von 3 Prozent. Aufgrund der weit auseinanderliegenden Brancheneinschätzung erwarten die Vertreter von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer keine schnelle Einigung.

Weitere Gehaltsverhandlungsrunde in der Sozialwirtschaft

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen der Sozialwirtschaft gehen am Donnerstag in die zweite Runde. Ab ca. 10 Uhr vormittags treffen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der ÖGB-Zentrale, die Verhandlungen könnten bis in den späteren Abend andauern, hieß es im Vorfeld. Die erste Runde am 21. Oktober war ergebnislos zu Ende gegangen. Die Vorstellungen der Verhandler klafften danach weiter beträchtlich auseinander.

Momentum: Sparpotenzial bei klimaschädlichen Förderungen

Wien - Österreich könnte jährlich Milliardenbeträge einnehmen, wenn klimaschädliche Subventionen eingespart und klimaschädliche Aktivitäten höher besteuert werden. Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut geht von möglichen Einnahmen in der Höhe von drei Milliarden Euro im Jahr aus, wenn bestimmte Maßnahmen gesetzt werden - etwa die Abschaffung von Dienstwagen- und Dieselprivileg. Bisher hätten die Sparmaßnahmen der Regierung nicht bei klimaschädlichen Subventionen angesetzt.

77 Getötete in der Motorradsaison 2025

Wien - In der Motorradsaison 2025 sind bis einschließlich 10. November in Österreich 77 Motorradfahrer und Fahrerinnen sowie Mitfahrende bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Damit bleibt die Zahl der tödlichen Motorradunfälle ähnlich hoch wie im Vorjahr (82 Tote). Nach Angaben des ÖAMTC machen am Motorrad Mitfahrende mittlerweile ein Viertel (25 Prozent) aller Verkehrstoten aus. Das Durchschnittsalter der Verunglückten beträgt 46 Jahre, neun von zehn sind Männer.

