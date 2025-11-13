Mahrer vor Rücktritt: Schultz soll interimistisch übernehmen

Wien - Die Tage von Harald Mahrer sind nun auch als Präsident der Wirtschaftskammer (WKÖ) gezählt. Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Donnerstag übernimmt Vizepräsidentin Martha Schultz interimistisch. Offizielle Bestätigung aus der WKÖ gegenüber der APA gab es vorerst keine. APA-Informationen zufolge treffen sich die Länderkammerchefinnen und -chefs am Freitag neuerlich mit Mahrer für eine Sitzung. Mahrer war Anfang der Woche schon als Nationalbank-Präsident zurückgetreten.

EU leitet erneut Verfahren gegen Google ein

Brüssel/Mountain View - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google, Internetseiten von Medien und Verlagen in seinen Suchergebnissen rechtswidrig zu benachteiligen. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher ein Verfahren ein, wie sie am Donnerstag mitteilte. Konkret geht es um eine Richtlinie Googles, nach der Inhalte von Medien in den Suchergebnissen mutmaßlich abgewertet werden, wenn deren Webseiten spezielle kommerzielle Inhalte von Dritten enthalten.

EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Red Bull ein

Wien/Fuschl/Brüssel - Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Salzburger Energydrinkhersteller Red Bull eingeleitet. Es werde geprüft, ob das Unternehmen den Wettbewerb rechtswidrig eingeschränkt und seine marktbeherrschende Stellung missbraucht habe, teilte die Kommission am Donnerstag mit. Es gebe Hinweise darauf, dass Red Bull Supermärkten und Tankstellen "monetäre" und "nicht-monetäre" Anreize gegeben habe, um den Verkauf von Konkurrenzprodukten zu unterbinden.

EU-Parlament stimmt für abgeschwächtes Lieferkettengesetz

Brüssel - Das EU-Parlament hat am Donnerstag erneut über die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Änderungen des Lieferkettengesetzes und bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung abgestimmt. Die Regelungen sollten Produktionsabläufe umwelt- und arbeitnehmerfreundlicher gestalten und waren teils umstritten. Das Parlament stimmte mit einer Mehrheit vor allem aus konservativen und Rechtsaußen-Stimmen für die Abschwächung des EU-Lieferkettengesetzes.

HPV-Impfung nur mehr wenige Wochen bis 30. Geburtstag gratis

Wien - Die HPV-Impfung gegen mehrere Krebsarten ist nur noch wenige Wochen auch für 21- bis 29-Jährige kostenlos. Das Angebot läuft zwar bis 30. Juni 2026, jedoch muss die erste Impfung heuer bis 31. Dezember erfolgen, damit die ein halbes Jahr später vorgesehene zweite Dosis ebenso nichts kostet. Darauf wiesen die Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Onkologie (AGO-Austria) am Donnerstag hin. Vom neunten bis 21. Geburtstag bleibt die HPV-Impfung gratis.

Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa

Kiew (Kyjiw) - Russland steigert die Produktion von militärischer Ausrüstung, was nicht nur auf seine mangelnde Bereitschaft hindeutet, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, sondern auch auf Pläne, 2029-2030 eine groß angelegte Aggression auf dem europäischen Kontinent zu starten. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag auf Telegram. "Wir müssen erkennen, dass sie einen großen Krieg wollen, und uns darauf vorbereiten, 2029 oder 2030."

Künftig Alkoholverbotszone in Tiroler Wintersportort Sölden

Sölden - Der Wintersportort Sölden im Tiroler Ötztal schiebt dem Alkoholkonsum im Freien teilweise einen Riegel vor: Ab 1. Dezember wird zwischen Giggijoch- und Gaislachkogelbahn sowie dem angrenzenden Bereich mit Wohn- und Pflegeheim eine Alkoholverbotszone eingeführt. Bei Verstößen drohen saftige Strafen, bis zu 2.000 Euro dürfen eingehoben werden, berichtete zuerst die "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Als Gründe für die Maßnahme wurden Lärmbelästigung und Verunreinigungen genannt.

Mann wegen Mordversuchs an Ex-Frau in Tirol festgenommen

Schwaz - Ein 78-Jähriger soll Dienstagvormittag im Tiroler Schwaz versucht haben, seine 77-jährige Ex-Frau zu töten. Der Mann soll die Frau nach einem Streit derart heftig geschlagen haben, dass sie schwere Verletzungen an Hand, Rippen und Kopf erlitt. Ein Zeuge bemerkte die Tat, die in einer Garage verübt worden sein soll, und verständigte die Polizei. Der Verdächtige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, berichtete die Exekutive am Donnerstag.

