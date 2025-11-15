Wohl keine Absicht bei Busunglück in Stockholm

Stockholm - Die Polizei geht nach dem tödlichen Busunfall im Zentrum Stockholms am Freitag nicht davon aus, dass der Busfahrer als mutmaßlicher Verursacher mit Absicht gehandelt hat. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass der Unfall vorsätzlich herbeigeführt worden sei, teilte die schwedische Hauptstadtpolizei am Samstag mit. Es werde weiterhin wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, hieß es. Der festgenommene Busfahrer wird im Krankenhaus behandelt.

Vogelgrippe-Fall bei einem Mann in den USA nachgewiesen

Washington - In den USA hat sich ein Mensch Behördenangaben zufolge mit dem Vogelgrippe-Subtyp H5N5 infiziert. Bei dem Mann aus der Region Grays Harbour im Bundesstaat Washington wurde das Virus durch Tests festgestellt, nachdem er Anfang des Monats mit Grippesymptomen ins Krankenhaus gekommen war. Es sei der erste Nachweis dieses Stammes beim Menschen, wie das Gesundheitsministerium in dem Bundesstaat am Wochenende mitteilte. Zuvor sei er nur in Tieren nachgewiesen worden.

Stillstand bei COP30 in Bel�m

Belem - Nach der ersten Woche des UNO-Klimagipfels in Bel�m ziehen Umweltschutzorganisationen eine durchmischte Zwischenbilanz. Während die Zivilgesellschaft mit zahlreichen Protesten vor Ort eine grundlegende Kehrtwende im Klima- und Waldschutz einfordert, herrsche Stillstand bei den Verhandlungen, meinte Greenpeace am Samstag. Den neuen Tropenwald-Fonds begrüßte Greenpeace als wichtigen Schritt, kritisierte jedoch, dass die Einzahlungen freiwillig bleiben.

"Trainsurferin" starb bei Unfall auf der Weststrecke

Blindenmarkt/St. Pölten - Eine junge Frau ist in der Nacht auf Samstag auf der Weststrecke bei Blindenmarkt (Bezirk Melk) ums Leben gekommen. Sie soll als "Trainsurferin" außen auf einem Zug mitgefahren sein. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht des ORF. Das Opfer dürfte aus Tschechien stammen.

Trump senkt Zölle auf mehrere Lebensmittel

Washington - US-Präsident Donald Trump hat angesichts wachsender Sorgen über hohe Lebensmittelpreise die Zölle auf mehr als 200 Produkte wie Kaffee, Rindfleisch und Bananen ausgesetzt. Die am Freitag verkündeten Ausnahmen stellen eine deutliche Kehrtwende in Trumps Politik dar, der lange darauf bestanden hatte, dass seine flächendeckenden Einfuhrzölle die Inflation nicht anheizen.

Salzburger Wirtschaftskammer will Kammerumlage senken

Wien/Salzburg - Nach der Kritik an der Erhöhung von Gehältern und Funktionsentschädigungen in den Wirtschaftskammern reagiert man in Salzburg mit Sparmaßnahmen. Im Rahmen der Landeshauptversammlung des Salzburger Wirtschaftsbundes kündigte Wirtschaftsbundobmann und Kammerpräsident Peter Buchmüller am Freitagabend an, durch Reformen drei Mio. Euro einsparen zu wollen. Dadurch soll die Kammerumlage 2 für die Unternehmen von 0,36 auf 0,2 Prozent sinken.

Votum über Trumps Gaza-Plan im UN-Sicherheitsrat gefordert

New York/Washington - Der UN-Sicherheitsrat soll laut Diplomaten am Montag über den Gaza-Plan von US-Präsident Donald Trump abstimmen. Demnach hatten die USA und mehrere Verbündete das höchste Gremium der Vereinten Nationen aufgefordert, rasch eine Resolution zu verabschieden, die Trumps Friedensplan für den Gazastreifen unterstützt. Allerdings legte die Vetomacht Russland einen eigenen Entwurf vor. In diesem wird die Rolle der USA im Friedensprozess weniger dominant formuliert.

