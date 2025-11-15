NEOS präsentierten sich bei Parteitreffen als "Reformmotor"

Wien - Die NEOS haben sich bei ihrer Mitgliederversammlung am Samstag als "Reformmotor" der Regierung präsentiert. Gleichzeitig appellierte Parteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger an die Geduld: Reformen könnten nur "Schritt für Schritt" erfolgen. In der Ballonhalle des Arsenals in Wien forderte sie strukturelle Maßnahmen bei der Budgetsanierung und mehr Transparenz bei den Staatsfinanzen. Beschlossen wurde ein Leitantrag für einen "gemeindezentrierten Föderalismus".

Mann in Ausgrabungsstätte am Wiener Michaelerplatz gestürzt

Wien - Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist es am Freitagabend am Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt gekommen. Wie Anna Gutt, die Sprecherin der Landespolizeidirektion der APA schilderte, war ein 37-Jähriger gegen 18.00 Uhr vermutlich über die Brüstung an der historischen Ausgrabungsstätte in die Tiefe gestürzt. Augenzeugen betätigten den polizeilichen Notruf. In weiterer Folge wurde der gebürtige Rumäne von der Wiener Berufsfeuerwehr geborgen.

Weitere Touristen mit Vergiftungen in Türkei hospitalisiert

Istanbul - Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in Istanbul sind Medienberichten zufolge zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen. Sie hätten in demselben Hotel im Stadtteil Fatih übernachtet wie die Familie aus Hamburg, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Die Polizei ermittele vor Ort. Der Tageszeitung "Cumhuriyet" zufolge handelt es sich um Touristen aus Italien und Marokko.

Drohnenkrieg: Tote in der Ukraine, Schäden in Russland

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Moskau - Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf Dnipro im Osten und Cherson im Süden der Ukraine sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Auch Russland verzeichnete Schäden infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Gleichzeitig wurde nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums vom Samstag das Dorf Jablukowe in der ukrainischen Region Saporischschja eingenommen.

Trump senkt Zölle auf mehrere Lebensmittel

Washington - US-Präsident Donald Trump hat angesichts wachsender Sorgen über hohe Lebensmittelpreise die Zölle auf mehr als 200 Produkte wie Kaffee, Rindfleisch und Bananen ausgesetzt. Die am Freitag verkündeten Ausnahmen stellen eine deutliche Kehrtwende in Trumps Politik dar, der lange darauf bestanden hatte, dass seine flächendeckenden Einfuhrzölle die Inflation nicht anheizen.

Salzburger Wirtschaftskammer will Kammerumlage senken

Wien/Salzburg - Nach der Kritik an der Erhöhung von Gehältern und Funktionsentschädigungen in den Wirtschaftskammern reagiert man in Salzburg mit Sparmaßnahmen. Im Rahmen der Landeshauptversammlung des Salzburger Wirtschaftsbundes kündigte Wirtschaftsbundobmann und Kammerpräsident Peter Buchmüller am Freitagabend an, durch Reformen drei Mio. Euro einsparen zu wollen. Dadurch soll die Kammerumlage 2 für die Unternehmen von 0,36 auf 0,2 Prozent sinken.

"Trainsurferin" starb bei Unfall auf der Weststrecke

Blindenmarkt/St. Pölten - Eine junge Frau ist in der Nacht auf Samstag auf der Weststrecke bei Blindenmarkt (Bezirk Melk) ums Leben gekommen. Sie soll als "Trainsurferin" außen auf einem Zug mitgefahren sein. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht des ORF. Das Opfer dürfte aus Tschechien stammen.

Wohl keine Absicht bei Busunglück in Stockholm

Stockholm - Die Polizei geht nach dem tödlichen Busunfall im Zentrum Stockholms am Freitag nicht davon aus, dass der Busfahrer als mutmaßlicher Verursacher mit Absicht gehandelt hat. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass der Unfall vorsätzlich herbeigeführt worden sei, teilte die schwedische Hauptstadtpolizei am Samstag mit. Es werde weiterhin wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, hieß es. Der festgenommene Busfahrer wird im Krankenhaus behandelt.

