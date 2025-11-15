Drohnenkrieg: Tote in der Ukraine, Schäden in Russland

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Moskau - Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf Dnipro im Osten und Cherson im Süden der Ukraine sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Auch Russland verzeichnete Schäden infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Gleichzeitig wurde nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums vom Samstag das Dorf Jablukowe in der ukrainischen Region Saporischschja eingenommen.

Stillstand bei COP30 in Bel�m

Belem - Nach der ersten Woche des UNO-Klimagipfels in Bel�m ziehen Umweltschutzorganisationen eine durchmischte Zwischenbilanz. Während die Zivilgesellschaft mit zahlreichen Protesten vor Ort eine grundlegende Kehrtwende im Klima- und Waldschutz einfordert, herrsche Stillstand bei den Verhandlungen, meinte Greenpeace am Samstag. Den neuen Tropenwald-Fonds begrüßte Greenpeace als wichtigen Schritt, kritisierte jedoch, dass die Einzahlungen freiwillig bleiben.

Tote und Verletzte bei möglichem Tornado in Portugal

Albufeira - Bei einem heftigen Sturm ist am Samstag in der bei Touristen beliebten Stadt Albufeira an der Südküste Portugals eine Frau ums Leben gekommen. Weitere zwei Menschen seien schwer und 19 Menschen leicht verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa und Berufung auf die Zivilschutzbehörde. Über mögliche ausländische Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Weitere Touristen mit Vergiftungen in Türkei hospitalisiert

Istanbul - Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in Istanbul sind Medienberichten zufolge zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen. Sie hätten in demselben Hotel im Stadtteil Fatih übernachtet wie die Familie aus Hamburg, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Die Polizei ermittele vor Ort. Der Tageszeitung "Cumhuriyet" zufolge handelt es sich um Touristen aus Italien und Marokko.

"Trainsurferin" starb bei Unfall auf der Weststrecke

St. Pölten/St. Georgen am Ybbsfelde - Eine junge Frau ist in der Nacht auf Samstag auf der Weststrecke in Niederösterreich ums Leben gekommen. Sie war als "Trainsurferin" außen auf einem Zug mitgefahren und heruntergestürzt. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich dürfte es sich bei dem Opfer um eine 15-jährige Jugendliche aus Tschechien handeln.

Mann in Ausgrabungsstätte am Wiener Michaelerplatz gestürzt

Wien - Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist es am Freitagabend am Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt gekommen. Wie Anna Gutt, die Sprecherin der Landespolizeidirektion der APA schilderte, war ein 37-Jähriger gegen 18.00 Uhr vermutlich über die Brüstung an der historischen Ausgrabungsstätte in die Tiefe gestürzt. Augenzeugen betätigten den polizeilichen Notruf. In weiterer Folge wurde der gebürtige Rumäne von der Wiener Berufsfeuerwehr geborgen.

NEOS präsentierten sich bei Parteitreffen als "Reformmotor"

Wien - Die NEOS haben sich bei ihrer Mitgliederversammlung am Samstag als "Reformmotor" der Regierung präsentiert. Gleichzeitig appellierte Parteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger an die Geduld: Reformen könnten nur "Schritt für Schritt" erfolgen. In der Ballonhalle des Arsenals in Wien forderte sie strukturelle Maßnahmen bei der Budgetsanierung und mehr Transparenz bei den Staatsfinanzen. Beschlossen wurde ein Leitantrag für einen "gemeindezentrierten Föderalismus".

Salzburger Wirtschaftskammer will Kammerumlage senken

Wien/Salzburg - Nach der Kritik an der Erhöhung von Gehältern und Funktionsentschädigungen in den Wirtschaftskammern reagiert man in Salzburg mit Sparmaßnahmen. Im Rahmen der Landeshauptversammlung des Salzburger Wirtschaftsbundes kündigte Wirtschaftsbundobmann und Kammerpräsident Peter Buchmüller am Freitagabend an, durch Reformen drei Mio. Euro einsparen zu wollen. Dadurch soll die Kammerumlage 2 für die Unternehmen von 0,36 auf 0,2 Prozent sinken.

