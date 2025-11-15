Drohnenkrieg: Tote in der Ukraine, Schäden in Russland

Dnipro (Dnipropetrowsk)/Moskau - Bei schweren russischen Drohnenangriffen auf Dnipro im Osten und Cherson im Süden der Ukraine sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Auch Russland verzeichnete Schäden infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Gleichzeitig wurde nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums vom Samstag das Dorf Jablukowe in der ukrainischen Region Saporischschja eingenommen.

Weitere Touristen mit Vergiftungen in Türkei hospitalisiert

Istanbul - Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in Istanbul sind Medienberichten zufolge zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen. Sie hätten in demselben Hotel im Stadtteil Fatih übernachtet wie die Familie aus Hamburg, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Die Polizei ermittele vor Ort. Der Tageszeitung "Cumhuriyet" zufolge handelt es sich um Touristen aus Italien und Marokko.

"Trainsurferin" starb bei Unfall auf der Weststrecke

St. Pölten/St. Georgen am Ybbsfelde - Eine junge Frau ist in der Nacht auf Samstag auf der Weststrecke in Niederösterreich ums Leben gekommen. Sie war als "Trainsurferin" außen auf einem Zug mitgefahren und heruntergestürzt. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich dürfte es sich bei dem Opfer um eine 15-jährige Jugendliche aus Tschechien handeln.

NEOS präsentierten sich bei Parteitreffen als "Reformmotor"

Wien - Die NEOS haben sich bei ihrer Mitgliederversammlung am Samstag als "Reformmotor" der Regierung präsentiert. Gleichzeitig appellierte Parteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger an die Geduld: Reformen könnten nur "Schritt für Schritt" erfolgen. In der Ballonhalle des Arsenals in Wien forderte sie strukturelle Maßnahmen bei der Budgetsanierung und mehr Transparenz bei den Staatsfinanzen. Beschlossen wurde ein Leitantrag für einen "gemeindezentrierten Föderalismus".

Tote und Verletzte bei möglichem Tornado in Portugal

Albufeira - Bei einem heftigen Sturm ist am Samstag in der bei Touristen beliebten Stadt Albufeira an der Südküste Portugals eine Frau ums Leben gekommen. Weitere zwei Menschen seien schwer und 19 Menschen leicht verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa und Berufung auf die Zivilschutzbehörde. Über mögliche ausländische Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Kongo und M23-Miliz unterzeichnen neuen Fahrplan

Doha - Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo und die vom Nachbarland Ruanda unterstützte M23-Miliz haben einen neuen Fahrplan für eine Umsetzung ihrer Waffenruhe unterzeichnet. An der Zeremonie in Katars Hauptstadt Doha nahmen am Samstag Vertreter beider Konfliktparteien sowie Katars und der USA teil, die neben der Afrikanischen Union als Vermittler in dem Konflikt auftreten.

Kind bei Traktorunfall in der Steiermark schwer verletzt

Mitterberg - Ein Kind ist am Samstag bei einem Traktorunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Mitterberg (Bezirk: Bruck-Mürzzuschlag) schwer verletzt worden. Gegen 12.20 Uhr fuhr der 47-jährige Landwirt mit seinem siebenjährigen Sohn im Traktor samt vollgefülltem Gülleanhänger in ein steiles Wiesengelände. Das Gespann dürfte die Bodenhaftung verloren haben. Gefährt und Anhänger rutschten mehrere Meter talwärts, überschlugen sich. Der Bub wurde unter dem Traktor eingeklemmt.

Millionenteurer Schmuck in Frankreich erbeutet

Lille - Bei einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Frankreich haben die Täter Schmuck im Wert von bis zu einer Million Euro erbeutet. Der Schaden werde auf 500.000 bis eine Million Euro geschätzt, erklärte die Staatsanwaltschaft der nordfranzösischen Stadt Lille am Samstag. Laut der Zeitung "La Voix du Nord" waren am Mittwochabend mehrere Räuber in das Geschäft in Roubaix eingedrungen und hatten kurzzeitig den Juwelier und dessen Frau in ihre Gewalt gebracht.

