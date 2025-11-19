Israels Armee beginnt trotz Waffenruhe Angriffe in Gaza

Gaza - Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israels Armee mit Angriffen auf Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen begonnen. Dies sei eine Reaktion darauf, dass mehrere Terroristen das Feuer auf ein Gebiet in der Stadt Khan Younis eröffnet hätten, in dem israelische Soldaten im Einsatz seien. "Diese Aktion stellt einen Verstoß gegen das Waffenruheabkommen dar." Israelische Soldaten seien nicht verletzt worden, hieß es. Insgesamt soll es zehn Tote nach Attacken Israels gegeben haben.

25 Tote nach verheerendem russischen Angriff in Westukraine

Charkiw (Charkow)/Warschau - Bei einem schweren russischen Luftangriff sind in der westukrainischen Stadt Ternopil nach Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden. Es gebe nach den Angriffen auf Wohnviertel in der Stadt auch mindestens 73 Verletzte, darunter 15 Kinder, wie der Zivilschutzdienst bei Telegram mitteilte. Es seien zwei neunstöckige Gebäude getroffen und beschädigt worden. Polen und Rumänien lösten wegen der grenznahen Angriffe Luftalarm aus, eine Drohne erreichte sogar Rumänien.

Kiew sieht Signale für US-Pläne zur Beendigung des Krieges

Istanbul - Der Ukraine sind nach Angaben eines Insiders eine Reihe von Vorschlägen der USA zur Beendigung des Krieges "signalisiert" worden. Washington habe diese mit Russland besprochen, sagte der ranghohe ukrainische Regierungsvertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Kiew sei jedoch nicht an der Ausarbeitung der Vorschläge beteiligt gewesen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drängt Kiew und Moskau indessen zu einer Fortsetzung von Verhandlungen in Istanbul.

Kammer-Affäre emotionales Thema im Nationalrat

Wien - Die Turbulenzen in der Wirtschaftskammer haben am Mittwoch zu einer teils emotionalen Debatte im Nationalrat geführt. Während FPÖ und NEOS eine Abschaffung der Pflicht-Mitgliedschaft forderten, rückten ÖVP und SPÖ zur Verteidigung der Sozialpartnerschaft aus. Einig waren sich alle Fraktionen in ihren Rufen nach einer Reform der Kammer. NEOS und Grüne wollen eine Abschaffung von Teilen der Unternehmensbeiträge.

Senat leitet Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten an Trump

Washington/New York - Nach der Zustimmung des US-Parlaments zur Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat der Senat das Gesetz an das Weiße Haus weitergeleitet. Damit die Unterlagen tatsächlich offengelegt werden können, ist nun noch eine Unterschrift von US-Präsident Donald Trump notwendig. Am Montag hatte er zugesagt, dass er die Vorlage unterschreiben wird, wenn sie auf seinem Schreibtisch landet. Wann es so weit ist, ist unklar.

Brasiliens Präsident fordert gutes Ergebnis bei COP30

Belem - Zwei Tage vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz am Freitag hat Präsident Luiz In�cio Lula da Silva die rund 200 Staaten zu ehrgeizigen Beschlüssen im Kampf gegen die Erderwärmung ermahnt. Nötig seien Fahrpläne, wie die Menschheit ihre Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle überwinden sowie die Entwaldung stoppen und umkehren könne.

Verletzter Höhlenwanderer in Frankreich gerettet

Toulouse - Mit einer aufwendigen Aktion haben Rettungskräfte in Südfrankreich nach 24 Stunden einen Höhlenwanderer geborgen, der nach einem Sturz verletzt in 100 Metern Tiefe festsaß. Um den 66-Jährigen aus der Aven Tagada-Höhle bei Solli�s-Toucas herauszuholen, waren 44 Feuerwehrleute und 22 Höhlenforscher im Einsatz, teilte die Präfektur mit. Passagen mussten erweitert und die Wand gesichert werden. Damit ein Rettungshubschrauber landen konnte, waren außerdem Holzfällarbeiten nötig.

Karner traf in Rom italienischen Amtskollegen

Rom/Wien - Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Mittwoch in Rom seinen italienischen Amtskollegen Matteo Piantedosi getroffen. Im Mittelpunkt ihres Gespräches stand die Arbeit an einem stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen sowie eine engere europäische Kooperation in der Asylpolitik. Diskutiert wurde auch das Thema der Rückführungen von illegal nach Europa gereisten Migranten.

Wiener Börse schließt sehr fest

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach dem jüngsten Abwärtsschub mit einer Erholungsbewegung gezeigt. Der ATX gewann zum Sitzungsende 1,96 Prozent auf 4.809 Punkte, nachdem der heimische Leitindex zuvor vier klare Verlusttage in Folge absolviert hatte. Klar nach oben ging es unter den schwergewichteten Banken für die Titel der Raiffeisen Bank International mit einem Kursplus von 4,2 Prozent. Erste Group verteuerten sich um 2,6 Prozent.

