Geplantes Ende der UNO-Klimakonferenz in Brasilien

Belem - Nach zweiwöchigen Beratungen sollte am Freitag die Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien planmäßig zu Ende gehen. Eine Verlängerung um Stunden oder gar Tage war in den vergangenen Jahren aber die Regel. Ein Streitpunkt ist weiter, ob sich die rund 200 Staaten einigen, einen Plan zur Abkehr von Öl, Gas und Kohle auszuarbeiten. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) ist aus Termingründen bereits am Donnerstag abgereist.

Ex-Bosnien-Beauftragter zu Dayton-Jahrestag kritisch

Washington/Wien - Der Friedensschluss von Dayton zu Beendigung des Bosnien-Krieges jährt sich am heutigen Freitag zum 30. Mal. Der Friedensvertrag "machte jeden glücklich und unglücklich zugleich", erinnert sich der langjährige frühere Bosnien-Beauftragte Valentin Inzko im APA-Gespräch. "Ich habe mir mehr erwartet und wurde bitterlich enttäuscht", bilanziert Inzko die Entwicklung seit 1995 und sieht Raum für Neuverhandlungen. Dayton sei "sicherlich nicht" in Stein gemeißelt, betont er.

Putin bei Armeebesuch: Halten an unseren Kriegszielen fest

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat beim angeblichen Besuch einer Kommandozentrale das Festhalten an den Moskauer Kriegszielen in der Ukraine bekräftigt. "Wir haben unsere gemeinsamen Aufgaben, unsere Ziele. Das Wichtigste ist, unbedingt die Ziele der speziellen Militäroperation zu erreichen", sagte Putin nach Kreml-Angaben bei einer Besprechung. Daran nahmen auch Generalstabschef Waleri Gerassimow und die Kommandanten der Armeegruppen West und Süd in der Ukraine teil.

Mamdani kommt zu Trump ins Weiße Haus

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump empfängt den neugewählten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani im Weißen Haus - nach heftigen gegenseitigen Verbalattacken. Beide hatten den für Freitag geplanten Besuch im Voraus angekündigt. Von manchen Anhängern wird Mamdani als Anti-Trump bezeichnet. Der US-Präsident bezeichnet den linken Demokraten als "Kommunisten". Mamdani hatte seinerseits gegen Trump ausgeteilt.

Suspendierungsbegleitung bringt für Schüler auch Unterricht

Wien - Rund 2.000 Mal wurden Kinder und Jugendliche 2024 auf Zeit von der Schule ausgeschlossen, weil sie durch Gewalt aufgefallen sind. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren gestiegen, vor allem wegen "Wiederholungstätern". Ab Herbst 2026 müssen ausgeschlossene Schüler bis zu 20 Wochenstunden zur Suspendierungsbegleitung mit einem Mix aus sozialpädagogischen Maßnahmen zur Wiedereingliederung und Unterricht. Helfen ihre Eltern bei der Reintegration nicht mit, drohen Strafen.

Neue Kampagne gegen Gewalt an Frauen promotet Frauenhelpline

Wien - Weil jede dritte Frau in Österreich körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erlebt, startet der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) eine Online-Kampagne mit dem für sich sprechenden Titel "JEDE 3.". Der Start erfolgt österreichweit mit dem Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, die jährlich vom 25. November (Internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen) bis 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) stattfindet.

