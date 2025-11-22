Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung

Belem - Die Weltklimakonferenz in Brasilien geht in die Verlängerung. Bis zum geplanten Ende um 18.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ) konnten sich die rund 200 Staaten in strittigen Fragen nicht einigen. Die Verhandlungen gehen weiter. Besonders heftig wird darum gerungen, ob ein Plan zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas erarbeitet werden soll. Mehr als 80 Staaten werben dafür, doch die Widerstände etwa bei den Ölstaaten sind groß.

Trump setzt Kiew Frist bis Donnerstag für US-Friedensplan

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump erwartet von der Ukraine, dass sie den von den USA vorgelegten Plan für ein Ende des Ukraine-Krieges bis Donnerstag akzeptiert. "Wenn alles gut läuft, neigt man dazu, die Fristen zu verlängern", sagte Trump Fox News Radio zwar, "aber Donnerstag ist unserer Meinung nach ein geeigneter Zeitpunkt." Kremlchef Wladimir Putin zeigte sich offen für Verhandlungen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will indes "Alternativen" zum US-Plan vorlegen.

G20-Gipfel startet ohne die USA in Johannesburg

Johannesburg - Überschattet vom neuen US-Vorstoß für Frieden in der Ukraine beginnt am Samstag der zweitägige Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer im südafrikanischen Johannesburg. US-Präsident Donald Trump selbst wird an dem G20-Gipfel allerdings nicht teilnehmen. Seine Regierung boykottiert die Beratungen komplett, weil sie der südafrikanischen Regierung schwere Repressionen gegen weiße Farmer vorwirft. Südafrika weist die Vorwürfe als unbegründet zurück.

Mamdani und Trump überraschen mit Einigkeit im Oval Office

Washington/New York - Es war eine erstaunlich versöhnliche Zusammenkunft: Nach seinem ersten Treffen mit dem künftigen Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, im Weißen Haus zeigte sich Präsident Donald Trump regelrecht begeistert. "Wir hatten gerade ein großartiges Treffen, ein wirklich gutes, sehr produktives Treffen", sagte Trump.

Finanzministerium ist offen für Erhöhung der Grundsteuer

Wien - In der Diskussion zu den Budgetdefiziten der Bundesländer und Gemeinden zeigt sich das Finanzministerium offen für eine Erhöhung der Grundsteuer, wenn sich Gemeinden und Ländern darauf einigen. Einen "profil"-Bericht, wonach Minister Markus Marterbauer (SPÖ) Ländern und Gemeinden zu einer Erhöhung rät, relativierte das Ministerium allerdings gegenüber der APA. Es handle sich nicht um eine Forderung und das im "profil" zitierte Statement stamme nicht von Marterbauer selbst.

Zwei Tote bei Minenunglück in Spanien

Madrid - Beim Einsturz eines Stollens einer Kohlemine im Nordwesten Spaniens sind zwei Bergarbeiter ums Leben gekommen. Das berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere spanische Medien unter Berufung auf den Notfalldienst. Ein weiterer Bergmann der Mine in der Nähe des Orts Vega de Rengos in der autonomen Region Asturien galt zunächst als vermisst, konnte sich aber Medienberichten zufolge rechtzeitig in Sicherheit bringen.

