Putin empfängt Witkoff zu Gesprächen über US-Ukraine-Plan

Moskau - Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, trifft am Dienstag in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu weiteren Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges. Nach US-Angaben geht es dabei insbesondere um den von den USA vorgelegten Ukraine-Plan. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge ist das Treffen für Dienstagnachmittag angesetzt. Nach den jüngsten Verhandlungen im US-Staat Florida sollen die Chancen auf ein Abkommen laut Trump "gut" sein.

Streiks in Betrieben der Sozialwirtschaft ab Dienstag

Wien - In der Sozialwirtschaft wird ab Dienstag an zahlreichen Standorten für jeweils einige Stunden gestreikt. Bis einschließlich Donnerstag wollen die rund 130.000 Beschäftigten in den privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite verwies auch zuletzt auf die äußeren Umstände, die eine Erfüllung dieser Wünsche unmöglich machen würden.

Weiter kein Ergebnis bei Präsidentschaftswahl in Honduras

Tegucigalpa - Bei der Präsidentschaftswahl in Honduras gibt es nach wie vor keinen Sieger. Bei dem von technischen Pannen und wachsenden Spannungen begleiteten Urnengang lag der von US-Präsident Donald Trump unterstützte konservative Kandidat Nasry Asfura am Montag nach der jüngsten Zählung nur 515 Stimmen vor seinem liberalen Herausforderer Salvador Nasralla bei knapp 40 Prozent. Die Webseite der Wahlbehörde mit den Ergebnissen war wiederholt für längere Zeit nicht erreichbar.

Wien erhöht zahlreiche Gebühren

Wien - Wien setzt bei der Konsolidierung des Haushalts auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Viele davon wurden bereits verkündet. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Wie das Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) der APA mitgeteilt hat, stehen eine Reihe weiterer Gebührenerhöhungen ins Haus. Steigen werden etwa Verwaltungsabgaben, die Hundesteuer oder die Tarife für Ticketverkauf im öffentlichen Raum.

Papst würdigt Libanon als Beispiel für religiöse Koexistenz

Beirut - Papst Leo XIV. hat im Libanon eindringlich zum interreligiösen Dialog aufgerufen und das Land als Beispiel für die Koexistenz verschiedener Glaubensgemeinschaften gewürdigt. Das von Krieg und Krisen gebeutelte Land zeige, dass "Christen, Muslime, Drusen und unzählige andere zusammenleben und durch Respekt und Dialog ein geeintes Land aufbauen können", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem interreligiösen Treffen in der Hauptstadt Beirut.

Weißes Haus verteidigt "Medienpranger"-Webseite

Washington - Das Weiße Haus rechtfertigt sich für eine neue Webseite, auf der es Medien und einzelne Journalisten namentlich an den Pranger stellt. Dies stehe im Einklang mit dem Versprechen, "die Medien zur Rechenschaft zu ziehen", antwortete Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf eine Journalistenfrage. Sie störe sich vor allem an den Medienarbeitsweisen, die basierend auf anonymen Quellen berichteten, und unterstellte ihnen, ohne Nachfrage beim Weißen Haus Texte zu veröffentlichen.

